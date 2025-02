Basket: Trento fa la storia con la prima Coppa Italia! Milano battuta nettamente in finale

Per la prima volta nella sua storia, la Dolomiti Energia Trentino conquista la Coppa Italia. Le Final Eight vanno a Trento, con l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, e con un risultato sonante: 63-79. Al di là dei punti, dei 23 di Jordan Ford, dei 14 di Quinn Ellis, dei 12 di Anthony Lamb, è Toto Forray l’uomo della storia, perché dal 2011 con la maglia bianconera e più di tutti il simbolo della scalata dell’Aquila Basket dall’allora Divisione Nazionale A (l’odierna B) fino alla Serie A vera. Per l’EA7 di Messina 20 di Nikola Mirotic e 12 Zach LeDay.

Primo quarto che parte col turbo per la Dolomiti Energia: subito 4-13 con un parziale di 0-11 a fortissime tinte di Ellis, Lamb, Cale e poi soprattutto Ford. Milano reagisce con Shields e soprattutto Mirotic, ed il controparziale è di 10-0 per il vantaggio dell’EA7. In sostanza, sono dei 10 minuti iniziali in cui le due squadre si attivano a turno e, alla fine, la risultante è un 14-15 per Trento in virtù di un 2/2 di Cale dalla lunetta.

Si ritorna ad avere una quota di equilibrio importante, anche se dalla tripla di Lamb del 16-20 arriva il parziale di 7-0 milanese in cui Ricci ci mette del suo con la tripla del +3. Altra fase equilibrata, ma l’Olimpia non riesce mai a trovare la quadra reale a causa dell’ottima organizzazione trentina, dove chiunque entra riesce a dare un contributo. Fino al 31-28, ad ogni modo, i cambi di leadership si susseguono, poi è Zukauskas a lanciare uno 0-10 che significa 31-38 all’intervallo.

Nel terzo quarto la squadra di Galbiati non si ferma e, anzi, raggiunge anche il +9. Milano, pian piano, riesce a recuperare fino al -3 (40-43), ma a quel punto arriva Cale a dar spettacolo con la schiacciata che fa tremare l’Inalpi Arena di Torino. Basta questo a far ripartire tutta l’anima della formazione trentina, che con tanta difesa, un attacco dell’Olimpia letteralmente braccato in qualunque situazione possibile e l’accoppiata Ford-Zukauskas incontenibile se ne va. Risultato: a 10′ dal termine è 48-59.

Si riparte con Ford che continua a non fermarsi e a piazzare la tripla del +14 Trento, un divario che si amplia ancora di più quando Ellis colpisce ancora da tre per il 50-67 con più di 6′ da giocare. Una situazione che Milano non può accettare, e infatti arriva in soccorso dell’EA7 tutta la classe di Mirotic, che quasi da solo firma un 10-2 che riporta l’Olimpia sul -9. Giunge però il momento di Niang, che fa il suo vicino a canestro prima della tripla di Cale a 2′ dalla fine che chiude ogni discorso a favore di Trento. Il 63-79 finale consente alla squadra di esplodere di gioia e al pubblico trentino di gioire per qualcosa di mai vissuto prima e conquistato con immenso merito.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 63-79

MILANO – Dimitrijevic 1, Mannion* 2, Tonut 3, Bolmaro 7, LeDay* 12, Ricci 5, Flaccadori, Diop, Caruso ne, Shields* 9, Mirotic 20, Gillespie* 4. All. Messina

TRENTO – Ellis* 14, Cale* 9, Ford 23, Pecchia*, Niang 8, Forray, Mawugbe* 4, Lamb* 12, Zukauskas 8, Hassan. All. Galbiati