Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni

Prosegue oggi, sabato 8 febbraio, alle ore 15.15, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare il Galles nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

Gonzalo Quesada cambia soltanto una pedina nel XV titolare rispetto alla formazione sconfitta in Galles, con Niccolò Cannone al posto di Dino Lamb, il quale siederà in panchina, mentre tra i possibili subentranti Jacopo Trulla sostituirà Simone Gesi.

Per il match della seconda giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Sabato 8 febbraio – Stadio Olimpico di Roma, Italia

15.15 Italia-Galles – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-GALLES

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Luca Rizzoli, 18 Marco Riccioni, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacopo Trulla.

Galles: 15 Liam Williams, 14 Tom Rogers, 13 Nick Tompkins, 12 Eddie James, 11 Josh Adams, 10 Ben Thomas, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Jac Morgan (C), 6 James Botham, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 Henry Thomas, 2 Evan Lloyd, 1 Gareth Thomas. A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Keiron Assiratti, 19 Freddie Thomas, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhodri Williams, 22 Dan Edwards, 23 Blair Murray.