Hamilton e il distacco enorme da Leclerc nei Test di Fiorano: la rivelazione sui tempi in Ferrari

Verità o suggestione? Presto ne sapremo di più. Il 19 febbraio la Ferrari ha dato l’opportunità a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di cimentarsi al volante della nuova SF-25, in occasione dello Skakedown sulla pista di Fiorano. La vettura, progettata con l’intento di riportare l’iride a Maranello a distanza di 18 anni, si spera possa dare quest’opportunità al monegasco e al britannico.

A questo proposito, sono tante le indiscrezioni che si stanno facendo nelle ultime ore in merito ai tempi ottenuti dai due alfieri di Maranello. Si parla di un miglioramento di circa un secondo rispetto a quanto fatto dalla SF-24, ma a colpire ancor di più l’attenzione sarebbe il differenziale tra i due racing driver che è stato riportato dal giornale spagnolo MARCA.

Nel pezzo redatto dalla testata iberica, infatti, sono riportati i riscontri cronometrici registrati da Leclerc ed Hamilton e sembrerebbe che il monegasco abbia rifilato ben otto decimi dal suo nuovo compagno di squadra. Si parla di riscontri da prendere con le molle perché ottenuti con gomme Pirelli particolari da usare per queste sessioni e non nel campionato 2025.

Certo, un gap del genere desta sensazione e potrebbe lasciar intendere le intenzioni di Charles di far valere il suo status in squadra rispetto al nuovo arrivato. A questo punto, vedremo dal 26 al 28 febbraio a Sakhir (Bahrain) cosa succederà nel corso dei test pre-season. Il primo appuntamento del Mondiale è previsto nel week end del 14-16 marzo a Melbourne (Australia) e la Rossa vorrà iniziare col piglio giusto, in modo da piazzare il primo mattoncino. Ricordiamo che l’anno scorso, all’Albert Park, ci fu la doppietta Sainz-Leclerc.