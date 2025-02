Piola si sbilancia sulla Ferrari: “SF-25 macchina rivoluzionaria, darà soddisfazioni”

Giorgio Piola non ha bisogno di presentazioni. In pochissimi come lui sanno analizzare al dettaglio le monoposto di F1 e nell’ultima puntata di MotorNews, il programma condotto da Beatrice Frangione sul canale YouTube di OA Sport, ha presentato tute le caratteristiche della nuova attesissima Ferrari SF-25.

Una prima analisi, anche cromatica della vettura: “Sicuramente è una delle monoposto più interessanti, anche se mancano ancora Red Bull e Mercedes, due pezzi grossi con cui poi fare i confronti. Soprattutto è una monoposto che ha il dovere di avere successo sia perchè l’anno scorso è andata bene la Ferrari sia per l’arrivo di Hamilton. La Ferrari ha un fardello e ha l’obbligo di vincere e puntare al Mondiale. Il bianco c’è stato anche in passato per un altro main sponsor e non è una sorpresa. Comunque trovo che la grafica di quest’anno sia più bella, aggressiva e nuova rispetto a quella della scorsa stagione. Mi piace, mi piace il colore rosso scuro, molto bello e aggressivo”.

Piola comincia ad analizzare ogni dettaglio della vettura: “E’ una monoposto abbastanza rivoluzionaria anche perché la Ferrari è ritornata a quella che era stata la rivoluzione del 2012 con la sospensione pull rod all’avantreno, che poi era stata abbandonata nel 2015 per essere poi ripresa dalla Red Bull e dalla McLaren. La Ferrari si è così aggiunta a queste due squadre, ritornando a questo schema che ha sicuramente dei vantaggi. La ripartizione dei pesi e il baricentro sono abbassati, perché gli elementi più pesanti della sospensione sono in basso, ma soprattutto anche si crea un effetto aerodinamico. Con le vetture a effetto suolo l’aerodinamica è diventata ancora più importante e poter gestire i flussi al meglio è diventato basilare”.

Continua l’analisi tecnica: “La Ferrari è passata a questo schema, che si era detto di scuola McLaren. Io lo vedo molto di più come uno schema di scuola Red Bull, soprattutto l’attacco del triangolo superiore è proprio fatto in ottica Red Bull. Non c’è l’esagerazione dell’AntiDive negli attacchi del triangolo superiore come in casa McLaren, ma si vede bene che i due bracci sono più alti. La colonna dello sterzo è in posizione tipo Red Bull, mentre sulla McLaren è spostata all’indietro per creare un correttore di flusso con il braccio inferiore della sospensione. Le fiancate sono molto interessanti, soprattutto dalla vista dall’alto”.

Le differenze con la SF-24: “C’è una cosa che la differenza tantissimo dalla SF24. La vasca, tutta la zona scavata ai lati dell’abitacolo, che sulla SF24 inizia praticamente alle spalle del pilota e con un bordo esterno che serviva proprio ad incanalare meglio il flusso. Tutto questo nella SF25 inizia già nella prima parte delle fiancate, è molto accentuato e dunque si studia ancora di più per indirizzare il flusso nella direzione giusta. Il cofano motore è più rastremato, c’è solo un sfogo grande appena dietro alla zona bianca. Anche la sospensione posteriore è stata modificata, il passo è rimasto lo stesso, ma il pilota è leggermente spostato di 25 millimetri verso il retrotreno perché il telaio è stato allungato nella zona interiore”.

Altre differenze rispetto alla vecchia vettura: “Una monoposto che in tutti i settori presenta novità, affinamenti, anche nelle prese. La presa d’ingresso delle fiancate l’anno scorso aveva una visiera abbastanza accentuata. Quest’anno è diventata ancora più pronunciata con anche la novità delle bandelline laterali tipo paratie sempre per indirizzare il flusso. La bocca d’ingresso ci aspettavamo che diventasse ancora più sottile. Anche in questo settore la Ferrari ha lavorato tantissimo”.

La Ferrari ha guardato anche alle altre scuderie: “Si vede che i tecnici di Maranello hanno guardato anche alle altre monoposto. Ci sono tante soluzioni che sono state studiate ed osservate. In F1 non bisogna mai basarsi solo sulle proprie conoscenze, ma bisogna guardare anche gli altri, capire anche gli errori degli altri. Si tratta di una monoposto da cui ci aspettiamo tanto e per una volta mi sento di sbilanciarmi che darà delle soddisfazioni ai tifosi della Ferrari”.