Golf, via alla 28esima edizione del Qatar Masters. Tra gli azzurri anche De Leo

Dopo la vittoria di Laurie Canter in Bahrain, il Dp World Tour si sposta in Qatar per il Commercial Bank Qatar Masters, torneo ospitato all’interno del Doha Golf Club. L’appuntamento, inserito nella programmazione dell’European Tour a partire dal 1998, anno in cui vinse Andrew Coltart, vedrà assente il defending champion Rikuya Hoshino, giapponese classe ’96 che proprio qui in terra qatariota vinse il suo primo ed unico titolo fin qui.

Presenti, invece, molti giocatori che dal Bahrain hanno colto l’occasione vista la vicinanza e hanno deciso di partecipare. Al via dunque l’inglese Laurie Canter, vincitore domenica scorsa del suo secondo titolo in carriera dopo l’European Open nel giugno dell’anno scorso, lo spagnolo Alexander del Rey, gli statunitensi Johannes Veerman, Sean Crocker, Rygs Johnston e Corey Shaun, i sudafricani Dylan Frittelli, Casey Jarvis, Darren Fichardt e Ryan Van Velzen.

Particolarmente folta la compagine britannica che, oltre a Canter, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Dan Bradbury, Todd Clements, Jordan Smith, Joe Dean, Matthew Jordan, Daniel Brown (2° la scorsa settimana), Andy Sullivan e Marcus Armitage. Attenzione, tuttavia, anche ai francesi Martin Couvra (4° in Bahrain) e Julien Guerrier (21esimo). Sta prendendo un bel ritmo anche il portoghese Ricardo Gouveia, 33enne senza ancora una vittoria sul tour maggiore ma recentemente piazzatosi 21esimo in Bahrain, 14esimo al Dubai Desert Classic e 24esimo al BMW Australian PGA Championship.

Per quanto riguarda i golfisti italiani, scenderanno in campo sicuramente Guido Migliozzi, in cerca di qualche punto dopo il taglio mancato nell’ultimo torneo, Andrea Pavan e Francesco Laporta, entrambi molto in forma. Il professionista romano e il golfista pugliese sono andati vicini ad una top 10 in Bahrain ma la domenica li ha visti rallentare e chiudere in 13esima posizione a pari merito. Presente, in Qatar, anche Gregorio De Leo, lontano dai campi dall’AfriAsia Bank Mauritius Open del 22 dicembre scorso dove si piazzò 15oesimo con lo score di 75-80.

L’anno scorso, qui, il miglior risultato ottenuto da un italiano fu quello di Filippo Celli, giunto 42esimo a pari merito con -2. A ruota, con un solo colpo di distanza, Guido Migliozzi. Francesco Laporta chiuse in +1 al termine dei 4 giorni.

Tra i nomi che sono riusciti a portarsi a casa il Qatar Masters spiccano quelli dei sudafricani Branden Grace (due anni di fila nel 2015-2016) ed Ernie Els (2005), dello spagnolo Sergio Garcia nel 2014, dello svedese Henrik Stenson nel 2006 e dello scozzese Paul Lawrie (’99 e 2012).