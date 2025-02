Golf, Laurie Canter vince ai playoff il Bahrain Championship. Larrazabal e Brown battuti alla prima buca di spareggio

Finale thrilling al Bahrain Championship, torneo dell’International Swing che si è disputato da giovedì 30 a domenica 2 febbraio sui fairway del Royal Golf Club, vicino alla capitale barenita Manama. Lo spagnolo Pablo Larrazabal, con un colpo di vantaggio fino alla 18, ha buttato via un’occasione d’oro chiudendo con un bogey alla 72ma buca, concedendo il match play a Laurie Canter e Daniel Brown, e facendo nuovamente bogey alla prima buca di spareggio.

Vince così il britannico Laurie Canter, 35enne trionfatore, fino a questo momento, solamente di un torneo sul DP World Tour (l’European Tour nel 2024). Canter si è imposto con un birdie alla prima buca di playoff dove gli avversari sono riusciti a non impensierire l’inglese (entrambi bogey).

Stupenda la prestazione di Martin Couvra. Il francese, appena 22enne, si è piazzato in quarta posizione a -13, a pari merito con gli iberici Ivan Cantero e David Puig e lo scozzese Richie Ramsay. In terra bahreinita, tuttavia, spazio anche ad un risultato eccezionale per due italiani.

Francesco Laporta e Andrea Pavan si sono classificati 13mi a -11. Il pugliese, purtroppo, dopo 3 giornate ampiamente sotto par (70-66-68) ha girato, nell’ultima giornata, in +1, score che non gli ha permesso di impensierire gli avversari davanti a lui.

Con i due azzurri il finlandese Tapio Pulkkanen, l’inglese Joe Dean e lo spagnolo Jorge Campillo. Guido Migliozzi, l’altro italiano in gara quesito weekend, non è riuscito a passare il taglio, con due giri in 71-72, e non si è, dunque, qualificato per le ultime due tornate. Dopo la tappa nel Regno del Bahrein, il DP World Tour si sposta la prossima settimana in Qatar per il Commercial Bank Qatar Masters, torneo che si giocherà al Doha Golf Club da giovedì 6 a domenica 9 febbraio.