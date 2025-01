Golf, Tarren vola al comando del Bahrain Championship. Pavan e Laporta in top ten!

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Bahrain Championship (montepremi 2.5 milioni di dollari), giovane evento nato soltanto nella passata stagione che alimenta la serie di kermesse che si diramano nella Penisola Arabica. Dopo 36 buche guida la classifica Callum Tarren.

L’inglese vola al comando grazie ad una tornata da -5, con 7 birdie utili a rimediare un avvio non proprio esaltante contraddistinto da 2 bogey nelle prime tre buche. Per Tarren score complessivo di -13 (131 colpi) e due lunghezze di margine sul connazionale Daniel Brown e su un ottimo Andrea Pavan. L’azzurro è tra i migliori di giornata a margine di un superbo -7 macchiato parzialmente soltanto dal bogey commesso alla buca 18. -10 e quarta posizione in solitaria per lo spagnolo Pablo Larrazabal, seguito ad un colpo di distanza dal finlandese Tapio Pullkanen.

Le buone notizie per il golf italiano non sono finite qui. Sul percorso par 72 del Royal Golf Club a chiudere la top ten con il sesto posto ed un punteggio di -8 troviamo un gruppetto nel quale figura anche Francesco Laporta. Il pugliese mette a segno un solido -6 bogey free di giornata ed è appaiato all’iberico Jorge Campillo, al francese Ko jeong weon, allo svedese Joakim Lagergren ed all’inglese Brandon Robinson Thompson. Quest’ultimo, leader dopo il round d’esordio, incappa in un inatteso +3 scivolando ai limiti delle prime 10 posizioni.

Ancora una volta nulla da fare per Guido Migliozzi, eliminato a causa del suo -1 di metà gara. Cut off decretato dal punteggio di -2 e dunque taglio amaro per l’italiano. Domani round da non perdere con due italiani che lottano per le zone altissime della classifica. Aprirà Laporta alle 12.05, seguito da vicino da Pavan alle 12.25.