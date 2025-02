Golf: Laporta a un colpo dalla vetta, Pavan subito dietro. Tarren in testa in Bahrain

Si è chiuso pochi minuti fa il terzo giro al Bapco Energies Bahrain Championship. Lungo il percorso del Royal Golf Club la leadership resta invariata ed è di Callum Tarren. L’inglese non allunga, ma mantiene lo score di -13 con il suo giro pari con il par odierno, frutto di tre birdie seguiti da tre bogey. Per lui, a 34 anni, la seconda chance di vittoria da professionistica dopo lo Jiangtsu Open sul China Tour nel 2017.

Ottime notizie sul fronte Francesco Laporta, che aggancia il gruppo in seconda posizione. Quattro le posizioni recuperate dal pugliese, che approfitta anche di un eagle alla buca 3, oltre che di quattro birdie (contro due bogey) per chiudere a -4 oggi e a -12 in totale. Con lui gli inglesi Brandon Robinson Thompson (anch’egli fa -4 oggi) e Daniel Brown (-1), oltre allo spagnolo Pablo Larrazabal (-2).

Resta nelle parti alte Andrea Pavan, anche se dal secondo scende al sesto posto. Per lui prime nove buche difficili con due bogey, poi le seconde nove gli regalano tre birdie a fronte di un solo bogey per confermarlo pari con il par e dunque a -11. A lui si accompagnano l’inglese Laurie Canter, il francese Martin Couvra e il tedesco Marcel Schneider, con quest’ultimo che realizza un -5 che lo porta più in alto di nove posti rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il completamento della top ten, al suo interno e proprio con la decima posizione ci sono il finlandese Tapio Pulkkanen, lo svedese Joakim Lagergren e lo spagnolo Ivan Cantero. Sempre decisamente indietro Patrick Reed: per l’americano -1 totale a causa di una giornata no con giro in 76 colpi.