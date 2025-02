Golf: Potgieter continua a guidare al Mexico Open inseguito da Campbell. Cala Francesco Molinari

Terzo giro in archivio al Mexico Open at VidantaWorld, dove la stella del sudafricano Aldrich Potgieter, autore nella seconda giornata di un -10, continua a splendere. Stavolta va più di gestione, con un -4 che gli consente di restare a -20, ma non di essere assolutamente certo di vincere nella domenica (posto che di certo non c’è assolutamente nulla nel golf).

Potgieter è inseguito a un solo colpo di distanza dall’USA Brian Campbell, che con il -7 del moving day si mette concretamente tra i candidati a fare molto bene. Terzo, in calo di un posto, ma sempre nella contesa, il tedesco Stephan Jaeger a -17.

Alle loro spalle ancora States con Alex Smalley che, con un ulteriore -7, balza fin sul -15 ed è quarto con recupero di sette posti. Quinti assieme l’altro americano Ben Griffin e l’inglese Aaron Rai, a -14 e con un colpo di vantaggio sulla coppia USA-Argentina formata da Isaiah Salinda e da Alejandro Tosti. Nono posto per lo statunitense Patrick Rodgers, il danese Nicolai Højgaard e il sorprendente amateur australiano Justin Hastings, giocatore all’ultimo anno di università a San Diego State che sta facendo anche i primi passi verso un mondo più vasto. Per tutti -13.

Quanto ai due italiani, da una parte c’è la giornata no di Francesco Molinari. Il torinese, in zona top ten per i primi due giorni, scende di netto con il +1 del terzo ed è ora 35° con -7. Recupera invece Matteo Manassero, che risale 20 posti ed è 45° con lo score di -6 dopo aver scritto sulla carta un -3.