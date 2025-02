Golf: John Parry stacca Hebert a metà Kenya Open. Paratore regge bene, tre azzurri passano il taglio

Si chiude la seconda giornata al Magical Kenya Open, di scena al Muthaiga Golf Club di Nairobi, appunto nel Paese africano. Resta al comando John Parry, che chiude le seconde 18 buche in -6 salendo così a -14, ma la novità è che l’inglese ora è da solo, con il francese Benjamin Hebert che rimane staccato di un colpo rispetto al leader ieri affiancato.

Terzo senza compagni è il sudafricano Jayden Schaper, che con lo score di -9 mantiene lo stesso posizionamento di ieri, con un colpo di vantaggio sullo svedese Christofer Blomstrand. Decisamente ampio, invece, il gruppo dei quinti a -7 con il danese Jacob Skov Olesen, lo scozzese Connor Syme (-7 oggi, 60 posti guadagnati), il portoghese Ricardo Gouveia, il sudafricano Jacques Kruyswijk e il francese Adrien Saddier.

Finiscono al decimo posto lo slovacco Tadeas Tetak, lo svizzero Joel Girrbach, il sudafricano Deon Germishuys e lo scozzese Grant Forrest, tutti a -6. Dietro di un colpo, nei quattordicesimi, c’è un Renato Paratore meno incisivo di ieri, ma che, ad ogni modo, ben si disimpegna anche con il -1 odierno.

In casa Italia a superare il taglio sono anche Gregorio De Leo, 30° a -3 e oggi pari con il par, e Filippo Celli, che con la sequenza birdie-birdie alla 15 e alla 16 riesce a salvarsi finendo pari con il par nel complesso. Non ce la fanno, invece, Andrea Pavan e Guido Migliozzi, che nonostante un rush finale restano al 68° posto con +1, appena fuori dal taglio. Il tonfo di giornata, però, lo regala Kristoffer Reitan: il norvegese, in top ten ieri, incappa in un +8 oggi e finisce a +3, molto fuori dalla zona weekend.