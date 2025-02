Golf, De Leo lotta per le prime posizioni in Kenya. Kruyswijk guida a 18 buche dalla fine

Anche sul Dp World Tour, come sul PGA, in testa un sudafricano. Al Kenya Open, torneo che si disputa sui fairway del Muthaiga Golf Club, si è preso la leadership Jacques Kruyswijk grazie ad un -7 nella terza giornata che gli vale un -14 sul totale a +1 sul diretto inseguitore, l’inglese John Parry (leader dopo R2 ma nel sabato di gioco ha chiuso con un +1 di giornata). Per Kruyswijk un ottimo parziale fin qui: 69-66-64 con un bellissimo bogey-free round finale.

La terza piazza, invece, è ricoperta dal francese Benjamin Hebert, attualmente a -11 con un parziale di 63-66-73. Anche il transalpino ha accusato il colpo durante R3 chiudendo in +2. In cifra tonda, a -10, un altro sudafricano, Dean Ghermishuys, giocatore 25enne attualmente al 113° posto nella Race to Dubai. Ottima la prestazione di uno dei tre azzurri che ha passato il taglio, Gregorio De Leo. Il professionista italiano si trova a -8 in T5 insieme ad un gruppo composto dal danese Jacob Skov Olesen, il francese Adrien Saddier, il tedesco Marcel Schneider e lo slovacco Tadeas Tetak.

De Leo ha avuto fin qui un percorso altalenante nel Kenya Open. Dopo aver aperto con un ottimo 68, ha girato in 71 venerdì per chiudere le terze diciotto buche con un 66. Gli altri due italiani ad aver passato il taglio, Filippo Celli e Renato Paratore, sono rispettivamente in T34 a -3 (73-69-68) e T60 a +1 (67-70-77). Rimasti fuori dal taglio Andrea Pavan e Guido Migliozzi che hanno girato nei primi due giorni rispettivamente in 72-71 e 71-72.

Tra i giocatori da tenere sotto controllo per l’ultima giornata del Kenya Open, torneo che mette in palio 2,5 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, ci sono anche i sudafricani Jayden Schaper, in 10ª a -7, e Ryan Van Velzen, in 16ª piazza a -6, e il portoghese Ricardo Gouveia, al 21° posto con -5. Nonostante siano lontani per impensierire la prima posizione saranno sicuramente protagonisti nelle ultime 18 buche.