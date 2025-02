Golf, Potgieter allunga sugli inseguitori grazie ad un -10 di giornata. Dentro al taglio Molinari e Manassero

La seconda giornata del Mexico Open si chiude con un -10 di giornata del sudafricano Aldrich Potgieter. Il professionista (dal 2023) classe 2004 ha consegnato uno score (ovviamente senza bogey) con 6 birdie sulle prime e 4 sulle seconde per un totale sul torneo di -16 e una leadership consolidata a +4 sulla seconda piazza ricoperta dal tedesco Stephan Jaeger e da Brian Campbell, statunitense del 1993 che sta lavorando molto bene ultimamente sul suo swing.

Il torneo, che si tiene a Vallarta, nel centro sud del Paese, mette in palio 7 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Tuttavia, pur essendo ormai entrato a tutti gli effetti nella programmazione del maggiore circuito americano, non gode di un field spettacolare come siamo abituati a vedere. Tutti i “big”, infatti, sono fuori in attesa del Cognizant Classic e dell’Arnold Palmer Invitational.

Tuttavia, nelle posizioni alte della classifica spiccano comunque alcuni nomi noti. Tra questi il britannico Aaron Rai in 4ª posizione a -11, Akshay Bhatia, T5 a -10 insieme ai connazionali Ben Griffin e Isaiah Salinda e il finlandese Sami Valimaki a -9 in T8. Ottima, fin qui, la prestazione di uno dei due italiani in gara, Francesco Molinari. Il torinese, fermo a -8 dopo 36 buche, si trova in T11 appaiato ad Alejandro Tosti, il giapponese Ryo Hisatsune e lo svedese Jesper Svensson. L’altro azzurro in gara, Matteo Manassero, si trova, invece, a -3 in T65 dopo un ottima seconda giornata in -4 dove ha recuperato ben 35 posizioni, quanto basta per entrare nel taglio e giocare il week end di un colpo.

Tra quelli rimasti fuori dalla linea posta a -3 si trovano Patton Kizzire, Kurt Kitayama, Charley Hoffman, Nick Hardy, Beau Hossler e l’inglese Paul Waring. Il defending champion Jake Knapp, invece, si attesta insieme a Manassero in T65 a -3. Qui, l’americano vinse, proprio l’anno scorso, il primo titolo sul PGA Tour.