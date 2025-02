Golf, un terzetto al comando del Mexico Open dopo il round d’esordio. Francesco Molinari in top ten

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gara archiviando il primo round del Mexico Open at VidantaWorld (montepremi 7 milioni di dollari). L’evento nato nel 1944 ed organizzato in coabitazione tra PGA Tour, Web.com Tour, Challenge Tour, PGA Tour Latinoamerica e Tour de Las Americas, vede un terzetto al comando al termine della prima tornata.

Con -7 (64 colpi) troviamo infatti in prima posizione l’inglese Harry Hall, il tedesco Jeremy Paul ed il norvegese Kris Ventura. Per il trio di testa una lunghezza di margine sull’argentino Alejandro Tosti, sul sudafricano Aldrich Potgieter e sugli americani Brian Campbell, Patrick Fishburn ed Isaiah Salinda. Classifica chiaramente cortissima dopo le prime 18 buche con 87 golfisti che hanno chiuso con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 71 del Vidanta Vallarta Golf Club di Vallarta (Messico) completano la top ten in nona posizione con il punteggio di -5 i giapponesi Takumi Nakaya e Ryo Hisatsune, il tedesco Stephan Jaeger, il finlandese Sami Valimaki, gli statunitensi William Mouw, Chander Phillips, Ryan Gerard ed Akshay Bhathia, ed infine l’azzurro Francesco Molinari. Il torinese rimedia all’iniziale doppio bogey siglando 5 birdie ed un eagle alla buca 7.

Tra i non professionisti da segnalare le ottime prestazioni dell’australiano Justin Hastings e dello spagnolo Josè Luis Ballester Barrio, entrambi in 52esima posizione con il punteggio di -2. Round non impeccabile infine per Matteo Manassero, che occupa il 103° posto dopo il +1 del giovedì messicano. Il golfista veneto non è tagliato fuori in ottica cut, ma dovrà mettere in piedi una seconda tornata senza sbavature.