Golf, Manassero e Molinari volano in Messico. Jake Knapp difende il titolo a Vallarta

Chiuso il The Genesis Invitational, vinto dallo svedese Ludvig Åberg, il PGA Tour si sposta a Vallarta per il Mexico Open, torneo che dal 2022 mette in palio 8,5 milioni di dollari di montepremi. A difendere il titolo sarà Jake Knapp, 30enne statunitense che qui l’anno scorso vinse il suo primo titolo tra i grandi.

Ad insidiare il primo posto però, ci saranno tanti nomi importanti del maggiore circuito americano. A partire dai gemelli Højgaard passando per Thriston Lawrence, Thorbjørn Olesen e il connazionale danese Niklas Norgaard, il finlandese Sami Valimaki, il sudafricano Erik Van Rooyen e gli americani Akshay Bhatia, Lanto e Ben Griffin, Charlye Hoffman, Patton Kizzire e Kurt Kitayama.

Assenti, invece, i nomi più caldi. Scheffler, Matsuyama, Cantlay, Schauffele, Aberg, McIlroy and company saranno fuori dalla tappa messicana e li rivedremo più avanti. Dentro, invece, Francesco Molinari e Matteo Manassero, assenti entrambi dal Farmers Insurance Open dove si classificarono rispettivamente fuori dal taglio Molinari e T25 Manassero.

Il torneo è entrato a far parte della programmazione del PGA Tour dal 2022 e da allora il Mexico Open vide vincitori Jon Rahm e Tony Finau oltre al già citato Knapp. Prima del 2022 il torneo è stato per tanti anni un palcoscenico di minor importanza.

Dal 2003 al 2006, però, entrò inizialmente a far parte del Tour de las Americas e venne cofinanziato dal 2004 dal Challenge Tour. Nel 2008 divenne un Nationwide Tour Event e dal 2013 entrò nella programmazione del PGA Tour Latinoamerica. Dopo la sortita in Messico, il maggiore circuito americano si sposterà in Florida per il Cognizant Classic dal 27 febbraio al 2 marzo.