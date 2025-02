Giovanni Franzoni: “Ho tanta voglia di crescere vedendo i giovani sul podio”

Eccezion fatta per la quarta posizione di Dominik Paris, non è stata una discesa libera brillantissima per gli azzurri ai Mondiali di Saalbach 2025. Giovanni Franzoni, al debutto in una rassegna mondiale, è arrivato in 21a posizione dopo l’uscita dell’altro giorno in superG. Non una prova straordinaria, ma tanta esperienza messa nel bagaglio per il giovane azzurro che è cresciuto tantissimo in questa stagione.

Il classe 2001 lombardo ha analizzato la sua prova ai microfoni della FISI, non ritenendosi contento della sua gara: “Oggi non sono molto soddisfatto, non ho sciato male, ma per stare al livello dei primi bisogna cambiare marcia“.

Prosegue Franzoni: “Oggi volevo entrare tra i migliori 15 per migliorare anche il pettorale di partenza. Ho ancora tanta strada da fare: l’anno scorso non mi aspettavo di essere a questo livello, ma più ci si avvicina ai primi, più c’è voglia di crescere, a maggior ragione se vedo giovani lì sul podio”.

La stagione dell’azzurro sta comunque procedendo per il verso giusto, mettendo tasselli nella sua crescita, tra qualche alto e basso: dalle gare super a Kitzbuehel e Beaver Creek, ad altri weekend in cui non si è espresso al meglio. In ogni caso un Mondiale da prendere come lezione per ripartire e migliorare ancora.