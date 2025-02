Dominik Paris amaro dopo il quarto posto: “Ho lasciato troppo nella parte centrale, il sogno se ne va”

Un’altra buonissima gara di Dominik Paris ai Mondiali di Saalbach: dopo la settima posizione in superG, arriva la quarta piazza in discesa libera, arrivando davvero a un passo dai migliori. La medaglia il veterano altoatesino se l’è giocata nella parte alta, perdendo un po’ troppo, prima di un grandissimo finale.

L’azzurro ha commentato la sua prova con un pizzico di amarezza: “Il sogno è andato e mi dispiace per i tifosi e per tutti per non essere riuscito a salire sul podio, è un peccato”.

“Ho perso tanto nel terzo settore, non sono riuscito a prendere gli spazi bene e penso di aver lasciato tanto in quel passaggio e mi è costato caro nell’economia della gara. Nella parte finale poi ho spinto e ho provato a recuperare, ma purtroppo non è bastato perché la pista era troppo corta“.

Paris è stato di gran lunga il migliore degli azzurri in velocità in questo Mondiale, avendo centrato la top 10 in entrambe le gare: purtroppo è mancato qualcosa per cogliere la medaglia. Più indietro invece Franzoni, Casse e Schieder: specialmente il piemontese non ha brillato.