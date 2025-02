La delusione di Mattia Casse: “Ho attaccato a tutta, ma non è abbastanza”

Mattia Casse non riesce ad esprimere il massimo del suo potenziale: dopo una gara non perfetta in superG, anche in discesa libera non ha fatto una buona gara ai Mondiali di Saalbach 2025, probabilmente neanche aiutato dal pettorale numero 1. L’azzurro paga ben 1″81 sul traguardo da Franjo von Allmen e arriva decisamente lontano anche dalla top 10.

Palpabile la delusione anche nelle parole del piemontese ai microfoni di Rai 2 HD al traguardo: “Cosa devo dire… Le gare son così, ho provato a dare tutto e siamo dietro purtroppo. Dopo guarderò cosa non ha funzionato, ancora non ho visto niente a parte i parziali. Ho provato ad attaccare a tutta, ma evidentemente non è ancora abbastanza“.

Sui tempi che hanno dato la medaglia: “Avevo detto che la medaglia e la vittoria sarebbero state sotto l’1:41 e infatti Von Allmen ha fatto 1:40.68, andare sotto 1’41” era il mio obiettivo e sarebbe stato un tempo da medaglia, avevo avuto le sensazioni giuste“.

Italia che oggi non è andata benissimo eccezion fatta per un grande Dominik Paris: l’altoatesino ha centrato la quarta posizione ed è andato vicino al podio. Mondiale che scivola via in modo negativo purtroppo per Casse, che proverà a rifarsi nel finale di stagione in Coppa del Mondo.