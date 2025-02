Dominik Paris si ferma ad un passo dal podio nella discesa dei Mondiali. Von Allmen festeggia al primo tentativo

La Svizzera continua a monopolizzare il primo gradino del podio nelle gare maschili dei Mondiali di Saalbach. Lo squadrone elvetico si presentava da dominatore della stagione e, dopo il trionfo di Odermatt in superG, arriva anche quello di Franjo Von Allmen in discesa libera, che si prende la prima medaglia d’oro all’esordio assoluto in una rassegna iridata.

Von Allmen ha costruito la vittoria nella seconda parte del tracciato, strozzando in gola l’urlo di gioia del pubblico austriaco, visto il secondo posto di Vincent Kriechmayr, che ha recuperato da un infortunio proprio poco prima di questi Mondiali, andando a vincere l’argento con 24 centesimi di ritardo dalla vetta.

Doppietta elvetica sul podio con il terzo posto di Alexis Monney, che riscatta la delusione del superG con la prima medaglia della sua carriera ai Mondiali. L’elvetico si prende il bronzo, chiudendo al terzo posto a 31 centesimi dal connazionale, confermando come la Svizzera abbia davvero uno formazione stellare nella velocità.

C’è tanta amarezza in casa Italia visto che Dominik Paris ha sfiorato il podio. Il veterano azzurro è quarto a 45 centesimi da Von Allmen, con Dominik che è stato fenomenale nell’ultimo tratto di pista, risultando il migliore negli ultimi due intermedi. Purtroppo il nativo di Merano ha perso molto nella prima parte, in particolare sulla diagonale, accusando in quel tratto oltre 4 decimi di ritardo.

“Solamente” quinto Marco Odermatt, che non è riuscito a fare la differenza nel tratto più tecnico, terminando a 66 centesimi dalla vetta. Sesto il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.83), che ha preceduto l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.91) e lo svizzero Justin Murisier (+1.29). Completano la Top-10 l’austriaco Stefan Babinsky (+1.31) e l’americano Bryce Bennett, decimo a pari merito con il francese Nils Allegre (+1.34).

Florian Schieder è sedicesimo a 1.64 dalla testa della classifica. Più indietro gli altri azzurri: 21° Giovanni Franzoni (+1.79), che ha preceduto Mattia Casse (+1.81), 22°, il quale proprio non è riuscito a trovare feeling con questa pista.