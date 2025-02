Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo parte a Cottbus con quattro italiani

La Coppa del Mondo 2025 di ginnastica artistica si aprirà a Cottbus (Germania) dal 20 al 23 febbraio. Il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità (quello riservato al concorso generale individuale è ormai defunto) farà alzare il sipario sul cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In terra tedesca, dove tra l’altro si disputeranno gli Europei in primavera (a Lipsia, 26-31 maggio), saranno presenti quattro italiani.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha selezionato Lorenzo Bonicelli, Edoardo De Rosa, Stefano Patron, Nicolò Vannucchi difenderanno i colori del Bel Paese: sarà la loro seconda uscita stagionale dopo aver debuttato un paio di settimane fa a Montichiari in occasione della prima tappa di Serie A. Gli azzurri saranno impegnati nelle qualificazioni di giovedì e venerdì, con la speranza di qualificarsi agli atti conclusivi in programma nel fine settimana.

All’appuntamento saranno presenti 120 atleti in rappresentanza di 28 Nazioni, tra cui spiccano nomi di lusso come il cinese Zhang Yihan, il britannico Courtney Tulloch, il giapponese Minami Kuzuki, le britanniche Ruby Evans e Charlotte Booth, la cinese Zhou Yaqin e l’azero Nikita Simonov, ma anche l’infinita Oksana Chusovitina, che il prossimo 19 giugno spegnerà 50 candeline. Si tratta della prima di sei tappe, tutte in programma nel primo quadrimestre: seguiranno Baku (Azerbaijan, 6-9 marzo), Antalya (Turchia, 20-23 marzo), Osijek (Croazia, 10-13 aprile), Doha (Qatar, 16-19 aprile) e Il Cairo (Egitto, 25-28 aprile).