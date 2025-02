Franco Morbidelli soddisfatto: “Day-1 positivo con il nuovo team, sono stato veloce”

Franco Morbidelli ha chiuso in quinta posizione la prima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in preparazione del Motomondiale 2025. Segnali sicuramente positivi in sella alla Ducati GP24 per l’italo-brasiliano, passato dal team Pramac al VR46 Racing Team come nuovo compagno di squadra di Fabio Di Giannantonio.

“È stato un ottimo primo giorno al rientro dall’inverno. Ho iniziato pian piano capendo il mio feeling con il nuovo team. Mi sono divertito molto, capendo le sensazioni e di cosa ho bisogno. È stato un day-1 positivo perché già ci capiamo molto con la squadra e sono stato veloce in pista“, racconta Morbidelli al termine della prima delle tre giornate di test previste in Malesia.

“È un modo diverso di lavorare quando non hai la moto factory, ma sicuramente abbiamo provato molte cose, è stato importante. Devo ancora capire molte cose, come mi sento quando provo qualcosa, ma è fondamentale provare. Mi dispiace per Fabio, era molto veloce già da oggi. Gli auguro una pronta guarigione, sicuramente tornerà più forte di prima“, prosegue l’azzurro riferendosi all’infortunio di Di Giannantonio (frattura della clavicola sinistra).

Il team director Alessio “Uccio” Salucci ha commentato così il day-1 di Sepang: “Purtroppo la caduta di Diggia alla fine della giornata ha compromesso il risultato finale di questo primo giorno di pre-stagione, che fino a quel momento era stato molto positivo per entrambi piloti. Ci dispiace molto questo infortunio per Fabio perché sappiamo che ha lavorato molto questo inverno per arrivare pronto per l’inizio della stagione. Le gare però sono così, adesso lui si sottoporrà a un intervento nei prossimi giorni in Italia e siamo sicuri che arriverà alla prima gara pronto per continuare il gran lavoro che aveva iniziato oggi. Noi lo aspettiamo in pista pronti per fare una gran stagione. Gli auguriamo una pronta guarigione“.