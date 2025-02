F1, presentata la nuova Aston Martin: “Vogliamo puntare alle vittorie con continuità”

È stata svelata ufficialmente la nuova Aston Martin, quella che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2025 e che racchiude in sé notevoli aspettative. Una vettura profondamente rinnovata e ambiziosa, che vuole tornare a combattere per i piani alti della classifica (come accaduto nel 2023) per intraprendere nel migliore dei modi la nuova era di Adrian Newey, che entrerà in azione in maniera effettiva solamente nelle prossime settimane.

Nuove strutture, investimenti pesantissimi da parte del proprietario Lawrence Stroll e il mirino ben puntato verso presente e futuro con il “mago” della tecnica che prenderà per mano tutto il team assieme a Enrico Cardile, nuovo direttore tecnico (ex Ferrari) con Andy Cowell che sarà il nuovo team principal prendendo il posto di Mike Krack che, invece, è passato al ruolo di responsabile di pista.

Cosa dovremo aspettarci, quindi, dalla nuova AM25? Ad una prima occhiata i capisaldi sono ben chiari: il telaio è quello della vettura del 2024, mentre il retrotreno della “verdona” è firmato Mercedes. Le conferme ad ogni modo sono numerose: dal motore al cambio, passando per le sospensioni. Dove sono, quindi, le novità della nuova vettura inglese? Aston Martin ha modificato il sistema di raffreddamento della Power Unit per migliorare l’efficienza delle sidepod e spostare di più il bilanciamento verso il posteriore.

Sui fianchi della vettura la forma è alare con l’intento di modificare l’andamento dei flussi intorno all’abitacolo. L’ala anteriore vede importanti dettagli sulla paratia laterale per aumentare l’effetto out-wash. L’ala posteriore invece è retta dal supporto mono pilone e si inserisce nella direzione delle minori deformate concesse in questo campionato. Il fondo, infine, è pensato per offrire il massimo rendimento nelle curve di bassa velocità.

Le dichiarazioni di Andy Cowell, team principal di Aston Martin: “Sono entusiasta di iniziare questa stagione e di vedere la AMR25 scendere in pista domani in Bahrain. È il culmine di un enorme lavoro e dedizione al Campus tecnologico AMR. Siamo tutti ispirati dal DNA di Aston Martin e perseguiamo senza sosta l’eccellenza, sia in pista che fuori. Per la vettura di quest’anno abbiamo fatto tesoro degli insegnamenti e dei feedback della scorsa stagione. Ci siamo concentrati sulla progettazione di una vettura più guidabile per Lance e Fernando e ci siamo impegnati a fondo per renderla più confortevole”. (Fonte: Motorsport.com).

Andy Cowell prosegue e non usa giri di parole: “Ci aspettiamo una sfida combattuta e competitiva fin dall’inizio in Australia, quindi sappiamo che non sarà facile. I nostri obiettivi sono realistici, con l’obiettivo di migliorare continuamente in tutte le aree, soprattutto perché, come tutti i team, ci avviciniamo a un’importante revisione dei regolamenti nel 2026. “Il sogno è portare per primi la macchina verde alla bandiera a scacchi. E poi riuscirci gara dopo gara”.