La stagione della F1 si è ufficialmente aperta con la prima giornata dei Test in Bahrain. I piloti hanno avuto la possibilità di provare le nuove monoposto sul circuito del Sakhir, dividendosi le ore a disposizione: ogni scuderia ha mandato in pista un pilota nella mattinata, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per il cambio al volante. Le varie formazioni hanno così avuto la possibilità di raccogliere dati fondamentali in vista del Mondiale che scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia.

La Ferrari si è messa nelle mani di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: gli uomini della Rossa non hanno cercato il tempo a effetto, tra l’altro ci sono alcuni punti interrogativi sulla SF-25, a cui bisognerà dare una risposta nelle ultime due giornate di Test in Medio Oriente. Kimi Antonelli ha debuttato con la Mercedes e si è già dimostrato pimpante con la Mercedes, la McLaren ha incominciato la difesa del titolo con Oscar Piastri e Lando Norris, autore del miglior tempo di giornata.

Max Verstappen ha provato la nuova Red Bull, con cui andrà a caccia del titolo iridato. Carlos Sainz è passato alla Williams, Fernando Alonso ha iniziato l’ennesima stagione in F1 al volante della Aston Martin. Vi proponiamo il video con il meglio della prima giornata di Test F1 in Bahrain.