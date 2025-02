F1, line-up day-2 test Sakhir 2025: Ferrari sceglie la strada della continuità

Domani, giovedì 27 febbraio, andrà in scena la seconda giornata dei test di F1 sul tracciato di Sakhir (Bahrain). Un day-2 in cui piloti e squadre porteranno avanti il proprio programma per estrarre il meglio dalla vettura e comprenderne pregi e difetti in vista dell’inizio del campionato, previsto nel week end del 14-16 marzo in Australia.

La Ferrari replicherà quanto accaduto oggi in fatto di line-up, ovvero scelta dei piloti alla guida della Rossa. Ricordiamo che in queste prove vi è una sola monoposto per scuderia e di conseguenza i racing drivers dovranno dividersela al fine di ottenere più informazioni possibili. Nel caso specifico, Lewis Hamilton sarà al via dalla mattina, mentre Charles Leclerc sarà responsabile del lavoro pomeridiano.

Il britannico spera di migliorare il proprio feeling con la SF-25, visti i tanti errori che si sono notati alla guida nel corso della prima giornata. Sicuramente anche le condizioni di pista non erano delle migliori, ma Lewis ha faticato a trovare la quadra, perdendo la macchina spesso in entrata. Rossa, in generale, ballerina anche tra le mani di Leclerc e questo aspetto andrà assolutamente considerato.

Per quanto concerne gli altri team, da sottolineare che domani il campione del mondo in carica, Max Verstappen, lascerà il posto per tutto il giorno al neozelandese Liam Lawson in Red Bull, che quindi si sobbarcherà tutto il da farsi, lasciando libero il sedile per Max nel giorno successivo. Alternanza invece per McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris e per Mercedes, con la differenza che sarà George Russell ad aprire le danze e spetterà a Kimi Antonelli girare nel pomeriggio.

LINE-UP DAY-2 TEST F1 SAKHIR 2024 (orari italiani)

Giovedì 27 febbraio

Ferrari – Lewis Hamilton (08:00-12:00), Charles Leclerc (13:00-17:00)

McLaren – Oscar Piastri (08:00-12:00), Lando Norris (13:00-17:00)

Mercedes – George Russell (08:00-12:00), Kimi Antonelli (13:00-17:00)

Red Bull – Liam Lawson (08:00-12:00 e 13:00-17:00)

Aston Martin – Fernando Alonso (08:00-12:00), Lance Stroll (13:00-17:00)

Alpine – Pierre Gasly (08:00-12:00), Jack Doohan (13:00-17:00)

Haas – Esteban Ocon (08:00-12:00), Ollie Bearman (13:00-17:00)

Racing Bulls – Yuki Tsunoda (08:00-12:00), Isaak Hadjar (13:00-17:00)

Williams – Carlos Sainz (08:00-12:00), Alexander Albon (13:00-17:00)

Sauber – Nico Hulkenberg (08:00-12:00), Gabriel Bortoleto (13:00-17:00)