F1, McLaren svela a sorpresa la nuova macchina: filming day di 100 km a Silverstone

McLaren ha deciso di anticipare i tempi, portando in pista prima degli altri nove team in griglia la nuova macchina in vista del Mondiale di Formula Uno 2025. Ieri la scuderia inglese ha svelato a sorpresa la MCL39, completando il primo filming day dell’anno da 100 chilometri (come da regolamento) sulla pista di Silverstone alternando al volante i due piloti ufficiali Lando Norris e Oscar Piastri. In attesa della presentazione ufficiale congiunta (tutte le squadre insieme alla O2 Arena di Londra) del 18 febbraio, per le prove di ieri è stata utilizzata una livrea camouflage nero-arancio.

“Oggi è una grande pietra miliare nel nostro percorso verso il Mondiale 2025. È fantastico portare in pista per la prima volta la MCL39, il culmine del duro lavoro della squadra. Dobbiamo essere realisti, ogni squadra ha fatto progressi durante l’inverno. Lo scorso anno ha messo in evidenza quanto i distacchi in griglia si fossero ridotti, il che è un fatto positivo per questo sport. Crediamo di aver fatto ulteriori passi avanti rispetto alla MCL38 che ha vinto il campionato, ma non sapremo quale sarà la nostra posizione rispetto alle altre fino alle qualifiche in Australia. Siamo una squadra che non smette mai di correre e daremo il massimo per riportare entrambi i campionati a Woking“, il commento del CEO Zak Brown.

“Siamo entusiasti di vedere la MCL39 scendere in pista per la prima volta. Sebbene l’anno scorso abbiamo concluso la stagione da campioni costruttori, è stato un Mondiale equilibratissimo e così sarà anche quest’anno. Dobbiamo rimanere concentrati per competere al meglio. Sarà un anno emozionante ma incredibilmente impegnativo. La squadra ha lavorato duramente e abbiamo imparato molto dalle sfide dello scorso anno, ne facciamo tesoro per raggiungere i nostri obiettivi. I miei ringraziamenti vanno a tutto il team per il lavoro svolto per preparare la vettura per oggi, così come ai nostri colleghi della Mercedes per la loro continua collaborazione. Ora ci concentriamo sul lavoro che ci attende per massimizzare il tempo a disposizione nei test prima dell’esordio in Australia“, le parole del team principal Andrea Stella.

Così Lando Norris, dopo i primi chilometri alla guida della nuova macchina: “È emozionante salire per la prima volta sulla MCL39 e vedere cosa può fare in pista, in vista dei test pre-stagionali in Bahrain. La livrea camouflage è divertente ed è bello poter mostrare qualcosa di diverso prima della presentazione ufficiale durante l’evento F1 75. Grazie a tutto il team per il lavoro svolto per portarci fin qui. Quest’anno sarà più competitivo che mai, quindi abbiamo molto da fare per mantenere il titolo Costruttori e puntare anche a quello Piloti. Sono tornato all’MTC e l’atmosfera è positiva ma concentrata. Siamo tutti impazienti di mettere in pista la vettura in Bahrain prima del debutto in Australia e di vedere dove ci troviamo rispetto agli altri. Si preannuncia una stagione entusiasmante“.

Grandi motivazioni anche per Oscar Piastri: “È fantastico mettersi al volante della MCL39 prima di metterla alla prova in Bahrain. La livrea mimetica è molto bella e non vedo l’ora di mostrare quella con cui correremo questa stagione. Ho lavorato duramente per essere pronto per la stagione che ci attende, dove i distacchi al vertice saranno probabilmente molto stretti. Ho vinto dei gran premi ma voglio molto di più. Come squadra, possiamo prendere un grande slancio verso il 2025 dopo un anno così brillante nel 2024. Un grande ringraziamento a tutti i collaboratori alla base e a bordo pista per il duro lavoro svolto finora“.