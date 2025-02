F1, dubbi sulla Power Unit della Red Bull. Max Verstappen tentato dalla Mercedes

Il Mondiale 2025 di F1 non è ancora cominciato, ma già si sa già come questa stagione sarà vissuta in maniera un po’ particolare. Un campione in cui il regolamento tecnico sostanzialmente è rimasto lo stesso, con vetture e Power Unit note per concezione e sviluppi. Discorso diverso per quanto accadrà nel 2026, quando le norme tecniche muteranno drasticamente.

Red Bull avrà una collaborazione nella gestione dei motori con Ford e, nonostante le rassicurazioni del Team Principal, Christian Horner, sembra invece che si stia facendo fatica a tenere il passo dei principali competitors. Non è un mistero che ci siano preoccupazioni da questo punto di vista e queste possano invitare Max Verstappen a delle riflessioni.

Il quattro volte iridato non ha mai nascosto le sue intenzioni circa la permanenza a Milton Keynes, legata alle prestazioni della macchina. Se alcune indiscrezioni dovessero confermate, ovvero che la Red Bull sia indietro nel progetto della nuova Power Unit in particolar modo nei confronti della Mercedes, Max potrebbe prendere in considerazione l’idea di andar via.

Rumours riportati da Autosprint e vedremo se ci sarà un seguito. Toto Wolff (Team Principal della Stella a tre punte) non ha mai nascosto il proprio interesse per l’olandese e non potrebbe essere altrimenti, viste le qualità straordinarie dell’oranje. A questo punto, non resta che attendere gli sviluppi.