F1, Lando Norris: “Condizioni difficili in mattinata, ora dobbiamo mettere tutto a posto”

Terminano con un piazzamento fuori dalla top 10 i Test pre-stagionali di Formula 1 di Lando Norris. Il pilota di casa McLaren non è andato infatti oltre la dodicesima piazza in occasione della terza nonché ultima sessione andata in scena in Bahrein, complice anche delle condizioni della pista problematiche.

Il britannico, secondo classificato lo scorso hanno, ha precisamente raccolto un gap di +1.398 rispetto a George Russell, leader in 1:29.545 davanti a Max Verstappen ed Alexander Albon. Una volta approdato in mixed zone, il nativo di Bristol ha tracciato un bilancio sulla sua ultima giornata.

“Stamattina le condizioni in pista erano molto più difficili, visto il vento e le temperature – ha detto Norris – Una volta che mi sono sentito a mio agio, siamo stati in grado di lavorare sul nostro piano e raccogliere più dati. Ora metteremo insieme il tutto e daremo un’occhiata a tutto ciò che abbiamo completato negli ultimi giorni per assicurarci di essere pronti per Melbourne”.

Ricordiamo che il Campionato Mondiale di Formula 1 comincerà il prossimo 16 marzo con il GP d’Australia, in scena sul tracciato di Albert Park.