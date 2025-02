F1, Max Verstappen: “Giornata nella norma, c’è ancora lavoro da fare. A Melbourne non saremo i più veloci”

Ancora una giornata importante per Max Verstappen nei test di Sakhir (Bahrein). Il Day-3 del test pre-stagionale ha visto il quattro volte campione del mondo impressionare sia sul giro secco, sia sul fronte del passo gara. La RB21 sembra rispondere nel migliore dei modi e il pilota olandese sembra rinfrancato dopo un finale di 2024 difficile.

Il miglior tempo della giornata è stato fissato da George Russell (Mercedes) in 1:29.545 con appena 21 millesimi di vantaggio proprio su Max Verstappen (Red Bull). Terzo Alexander Albon (Williams) a 105, quindi quarto Oscar Piastri (McLaren) a 395 millesimi, quinto Pierre Gasly (Alpine) a 495, e sesto Lewis Hamilton (Ferrari) a 800. Settima posizione per Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 952 millesimi, ottava per Esteban Ocon (Haas) a 1.183, quindi nona per Charles Leclerc (Ferrari) a 1.266, mentre chiude la top10 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.343.

Al termine del venerdì di Sakhir il pilota nativo di Hasselt ha raccontato le sue sensazioni al suo sito ufficiale: “Penso che abbiamo completato una giornata nella norma. Abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma nel complesso abbiamo completato larga parte del programma che avevamo in mente. Penso che non sia stata una brutta giornata, ma allo stesso tempo c’è ancora del lavoro da fare”.

Il portacolori del team Red Bull fa poi il bilancio dei suoi test: “Sono stati come mi aspettavo, continuiamo a lavorare ed a cercare di migliorare. Speriamo di essere pronti per Melbourne, imparare un po’ di più e vedere a che punto siamo. Non mi aspetto che saremo i più veloci, ma allo stesso tempo è molto difficile dire qual è il ritmo di tutti. Di sicuro c’è del lavoro da fare per noi”.