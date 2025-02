F1, George Russell: “Tre giorni senza intoppi, non vedo l’ora di cominciare”

I Test pre-stagionali di Formula 1 si sono chiusi nel segno di George Russell. Il britannico ha stampato il miglior tempo nella terza nonché ultima sessione della tre giorni andata in scena in Bahrein, confermando il buon feeling già visto nelle sessioni precedenti.

Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha fermato il cronometro a 1:29.545, precedendo la Red Bull di Max Verstappen, secondo a 0.021, e la Wiliams di Alexander Albon, terzo a 0.105. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Abbiamo avuto tre giorni produttivi qui nei test pre-stagionali in Bahrein – ha detto Russell – Il team a Brackley, Brixworth e qui in pista ha fatto un ottimo lavoro per farci arrivare pronti per il test e accumulare una quantità significativa di chilometri. Abbiamo avuto tre giorni senza intoppi e la macchina sta andando bene. Non sorprende vedere alcuni dei nostri concorrenti, in particolare la McLaren, in forma. Abbiamo raccolto dati e conoscenze significativi che ci danno l’opportunità di scoprire ulteriori cose”.

Russell ha quindi chiosato: “Kimi e io saremo in fabbrica la prossima settimana, alla guida sul simulatore, e tutti daremo il massimo per garantire il massimo in vista dell’Australia. Non vedo l’ora di iniziare”.