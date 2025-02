F1, Antonelli scaccia lo “spettro” Hamilton: “Non è corretto definirmi suo sostituto, sono solo un pilota Mercedes”

Manca sempre meno al debutto di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano quest’anno sostituirà Lewis Hamilton in casa Mercedes, affiancando George Russell in vista di un Mondiale 2025 di Formula 1 che si preannuncia davvero interessante, con tanti team motivati a compiere uno step in avanti rispetto allo scorso anno.

Il bolognese, intervenuto nella prima conferenza stampa del 2025, ha però voluto allontanare lo spettro della leggenda britannica, adesso approdata in Ferrari, precisando di non sentirsi un suo sostituto, bensì un semplice pilota.

“Non trovo sia corretto definirmi come sostituto di Lewis Hamilton: parliamo di un pilota che fa fatto davvero tanto in questo sport. Mi sento semplicemente un pilota Mercedes, e proverò a scrivere la mia storia – ha detto Antonelli nelle parole riportate da Motorsport – Correre per questa squadra è indubbiamente una grande responsabilità, sono parte di un team di elevato livello, ma allo stesso tempo è anche una grande opportunità, un privilegio. Sta a me sfruttare questa chance nel migliore dei modi”.

Adesso per il classe 2006 si prospetta un lungo periodo di lavoro in pista: “Voglio evitare di arrivare a Melbourne e ritrovarmi lì delle brutte sorprese, per questo abbiamo pianificato una preparazione molto intensa, fino a questo momento è andato nel migliore dei modi”.

Antonelli ha poi parlato del suo compagno di scuderia: “Siamo entrambi passati attraverso il programma junior della Mercedes ed ora ci ritroviamo compagni. Credo che lo scorso anno tutti abbiano visto la crescita di George; la sua costanza è stata impressionante, e per me poter contare su un compagno del suo livello è sicuramente un’opportunità, posso sicuramente imparare molto da lui”.

Il pilota Mercedes ha infine chiosato fissando i suoi obiettivi: “Non ho particolari aspettative, il mio obiettivo è concentrarmi sul processo di crescita e di godermi il momento. Ovviamente, la mentalità sarà sempre la stessa, quando scendi in pista vuoi vincere, ma bisogna anche essere realisti e rispettare il livello davvero alto dei valori in campo. Nel 2024 ho vissuto un’esperienza che alla fine si è rivelata molto utile per la mia crescita. È stata indubbiamente una buona lezione in vista di quest’anno”.