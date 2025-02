F1, presentata la nuova Williams: in pista la FW47 a Silverstone con Sainz e Albon

Il giorno della Williams FW47 a Silverstone. Il team di Grove ha svelato quest’oggi le forme della nuova monoposto, che punta a ritagliarsi un ruolo di spessore nel Circus dopo i problemi delle ultime stagioni. La squadra, guidata dal Team Principal James Vowles, potrà contare sulla coppia di piloti formata da anglo-thailandese Alexander Albon e dallo spagnolo Carlos Sainz, nuovo arrivo dalla Ferrari.

La macchina mostrata quest’oggi aveva una livrea “on-off”, come fatto dalla McLaren ieri, dal momento che quella effettiva la conosceremo nell’evento collettivo di Londra il 18 febbraio, organizzato dai gestori della F1. Un’occasione in cui vedremo i colori di tutte le scuderie, ivi compresa la Rossa che nella serata del giorno citato dovrebbe pubblicare alcuni rendering della SF-25, in pista a Fiorano il 19 febbraio.

MEET THE FW47 pic.twitter.com/RPbuwWwfSc — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Ad avere l’onore di fare i primi giri con la FW47 sul celebre tracciato britannico è stato Sainz. Lo shakedown ha avuto un seguito questo pomeriggio con entrambi i piloti, che hanno avuto l’opportunità di alternarsi alla guida della nuova macchina per coprire i 200 km del Filming Day, come previsto del regolamento.

In its natural environment pic.twitter.com/R0tKNAj6DH — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Un’annata importante per la squadra di Grove, che potrà contare su un duo di piloti rinnovato e il madrileno vorrà essere un riferimento in pista per gettare delle basi solide in vista poi dell’anno venturo, quando sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico con Power Unit e vetture di nuova generazione. L’obiettivo per il 2025 sarà quello di fare meglio dei 17 punti del 2024, solo davanti alla Sauber (4 punti).