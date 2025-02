Dove vedere la F1 stasera in tv: orario presentazione squadre, programma, streaming

Nella giornata odierna, alle 21.00 orario italiano, ci sarà la presentazione collettiva delle 10 squadre che prenderanno parte al Mondiale 2025 di Formula 1. Tutti i piloti saranno presenti nel magnifico scenario della O2 Arena di Londra e i team avranno così occasione di presentare le nuove livree 2025: uno show tutto nuovo ideato per la prima volta da F1 per quest’anno.

Sarà uno show a 360 gradi, con intrattenimento e spettacolo: una decisione da parte di F1 per celebrare il 75° anniversario di storia con un evento speciale e finalizzato soprattutto agli sponsor. La Ferrari, oltre alla livrea, pubblicherà alcune immagini, dei rendering, della nuova SF-25 per offrire maggiori dettagli sulla nuova vettura. La nuova macchina debutterà già mercoledì 19 febbraio a Fiorano per lo Shakedown. Ferrari che in scaletta è inserita come penultima a presentarsi: aprirà Sauber e chiuderà McLaren, seguendo la classifica costruttori 2024 invertita.

La produzione televisiva della presentazione ufficiale e collettiva di tutte le squadre di F1 a Londra, in programma questa sera alle ore 21.00 italiane, sarà garantita da Sky Sport F1 (207); in streaming su Sky Go, NOW e su skysport.it. OA Sport vi offrirà alcune analisi e approfondimenti su questo evento unico finora nel suo genere.

PRESENTAZIONE SQUADRE F1 2025

Martedì 18 febbraio (orario italiano)

Ore 21.00 Presentazione collettiva F1 alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA PRESENTAZIONE SQUADRE F1 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, skysport.it