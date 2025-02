Elisa Valensin, slalom nel finale e vittoria nella batteria dei 400 agli Assoluti. Sfida con Mangione e Folorunso

Elisa Valensin si è presentata con grandi credenziali ai Campionati Italiani Indoor di atletica, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. La 18enne si è cimentata sui 400 metri, imponendosi nella propria batteria con il tempo di 53.83. La lombarda si è risparmiata nel primo giro ed è rimasta un po’ chiusa nella parte iniziale della seconda tornata, ma all’ingresso dell’ultima curva ha alzato il ritmo, è sbucata fuori con un bel gesto atletico e ha scavalcato due avversarie in modalità slalom, lasciandosi così alle spalle Rebecca Borga (53.92), Clarissa Vianelli (54.21) e Rebecca Sartori (54.29).

L’azzurra si era già distinta qualche settimana fa nel capoluogo marchigiano siglando il record italiano under 20 di questa specialità, esprimendosi in 53.04 (all’aperto vanta un primato di 52.23). Una delle grandi promesse del movimento tricolore si è così qualificata alla finale di domani pomeriggio, dove cercherà anche un interessante guizzo cronometrico.

Elisa Valensin incrocerà Ayomide Folorunso (52.94 per la primatista italiana outdoor), Alice Mangione (52.57 per la fresca primatista nazionale in sala), Alessandra Bonora (53.33), Eleonora Marchiando (53.62) e la già citata Rebecca Borga.