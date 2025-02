Dove vedere in tv Milano-Bergamo oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi domenica 16 febbraio (ore 19.00) si gioca Milano-Bergamo, incontro valido per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. All’Allianz Cloud andrà in scena un derby lombardo molto acceso e vibrante tra la terza e la settima forza della classifica generale. Le meneghine devono rialzarsi dalla doppia sconfitta rimediata contro Conegliano tra finale di Coppa Italia e campionato, le orobiche cercheranno di riscattarsi dopo aver infilato quattro sconfitte consecutive.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini cercheranno i tre punti per riportarsi a una lunghezza di distacco dal secondo posto di Scandicci, le ospiti sono in piena lotta con Busto Arsizio e Vallefoglia per la sesta piazza, con la possibilità di avvicinarsi a Chieri. Milano sarà trascinata dalla bomber Paola Egonu, dalla palleggiatrice Alessia Orro, dalla schiacciatrice Myriam Sylla, dalla centrale Anna Danesi. A guidare Bergamo saranno soprattutto Ailama Cese Montalvo e Vittoria Piani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Bergamo, incontro valido per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-BERGAMO VOLLEY OGGI

Domenica 16 febbraio

19.00 Numia Vero Volley Milano vs Bergamo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-BERGAMO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.