Novak Djokovic sbotta contro John McEnroe: “Messa in dubbio la mia integrità e credibilità”

Novak Djokovic non ama chiacchiere e dicerie volte a screditarlo e non è tipo da passarci sopra. L’ha ribadito in queste ore a Doha, nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del suo esordio contro Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP500.

Nole è stato pungolato sul tema “infortunio” a Melbourne, soprattutto dopo alcuni riferimenti a John McEnroe. L’ex tennista americano (attuale commentatore televisivo) si era lasciato andare a una considerazione molto chiara rispetto al problema fisico di Djokovic, emerso nella partita contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: “Non fatevi ingannare“, aveva dichiarato McEnroe.

E così, dopo il ritiro in semifinale contro Alexander Zverev, il serbo ha deciso anche di pubblicare la sua ecografia per dimostrare la veridicità dello strappo muscolare: “Non posso dire tutti, ma ho sentito che un gruppo abbastanza nutrito di persone pensava che tutto questo non fosse vero e che i miei infortuni fossero in realtà una sorta di provocazione da parte mia o per giocare in modo strategico con la testa dei miei avversari. Non avrei reagito se alcune leggende del nostro sport non avessero affermato questo“, le sottolineature del campione nativo di Belgrado.

E ancora: “Penso che quando queste cose rimangono sui social, va bene; ma quando la faccenda si intensifica al punto che le persone arrivano a mettere in dubbio la mia integrità e la credibilità di ciò che ho detto, e soprattutto quando tutto nasce da persone che sono davvero leggende dello sport e che hanno un pubblico di milioni di ascoltatori in diretta nel corso delle partite, allora ho sentito il bisogno di reagire, di mostrare l’esito della risonanza magnetica“.

Chiaro come le risposte date da Novak fossero indirizzate a McEnroe e a tutti quelli che davanti ai microfoni avessero dubitato dell’infortunio. Ci sarebbe stato bene anche un: “You cannot be serious“.