Djokovic sul caso Sinner: “Molti giocatori pensano ci siano stati dei favoritismi”

Non poteva mancare all’appello il commento di Novak Djokovic a proposito dell’accordo tra Wada e Jannik Sinner, che ha patteggiato una squalifica di tre mesi (fino al 4 maggio) in seguito alla doppia positività accidentale al Clostebol. Il fuoriclasse serbo ha fornito il suo punto di vista sulla vicenda in una conferenza stampa alla vigilia del suo match d’esordio nell’ATP 500 di Doha contro Matteo Berrettini.

“Sembra quasi che tu possa influenzare il risultato se sei un top player e se hai accesso ai migliori avvocati. Sinner e Swiatek sono innocenti, è stato dimostrato. Jannik avrà una sospensione per tre mesi a causa di alcuni errori e della negligenza di alcuni membri del suo team, che stanno però lavorando nel tour. Anche questo è qualcosa che io personalmente e molti altri giocatori troviamo strano“, dichiara il 37enne di Belgrado.

“Ho parlato con diversi giocatori negli spogliatoi, non soltanto negli ultimi giorni ma anche nei mesi precedenti. La maggior parte di loro non è soddisfatta di come si è svolto l’intero processo e non ritengono sia giusto. Molti credono che ci siano stati dei favoritismi“, prosegue Nole.

“Abbiamo visto i casi di Simona Halep, Tara Moore, e altri giocatori forse meno conosciuti, che hanno avuto difficoltà per anni per risolvere i loro casi o che sono stati sospesi a lungo. Penso che sia giunto davvero il momento di fare qualcosa e affrontare il sistema, perché è chiaro che così la struttura non funziona“, conclude il 24 volte vincitore Slam.