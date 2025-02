Con chi si allenerà Sinner durante la sospensione? Si fa largo un nome, smentita su Nadal

“Secondo i termini dell’accordo, il sig. Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025”.

Sono questi i termini del famoso accorto tra Jannik Sinner e la WADA in merito alla vicenda “Clostebol”. Tre mesi di lontananza dal massimo circuito internazionale che dovranno essere gestiti, considerando anche alcune limitazioni specifiche.

Jannik potrà allenarsi, prima della scadenza indicata (13 aprile), solo in strutture private e chiuse al pubblico. Sono esclusi circoli e presenze in esibizioni e nelle vesti di spettatore. L’azzurro potrà palleggiare contro un muro o con partner privi di tesseramento (ex professionisti), senza coach e preparatori. La struttura, quindi, potrebbe essere un resort con campi da tennis o una villa privata col rettangolo di gioco, munendosi anche di una palestra domestica.

Da capire quale possa essere il profilo ideale per l’altoatesino, in considerazione che la sua preparazione sarà in funzione della stagione sulla terra rossa per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Si sono fatti una serie di nomi e qualcuno ha anche azzardato quello di Rafa Nadal, che ha smesso col tennis giocato a fine novembre, ma dal suo entourage sono arrivate delle smentite.

Ne ha parlato Il Messaggero nell’edizione odierna e il partner nella preparazione “privata” potrebbe essere Ivan Ljubicic (non tesserato), già tecnico in passato di Roger Federer e legato in qualche modo a Sinner perché entrambi cresciuti sotto l’ala protettrice di Riccardo Piatti. I due si conoscono abbastanza bene e vivono nel Principato.

Da capire però il contratto con la Federazione francese dell’ex tennista croato. Ljubo lo scorso luglio aveva rassegnato le dimissioni dalla guida della squadra transalpina dopo il fallimento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma con un impegno di direttore dell’alta dirigenza della FFT. Staremo a vedere…