Cricket, l’Italia regola senza patemi Singapore in Challenge League e si porta momentaneamente al comando

Il percorso dell’Italia del cricket nella ICC Challenge League, step di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027, prosegue con un altro netto successo: ad Hong Kong, nella sfida in cui l’azzurro Anthony Mosca viene nominato player of the match, ad arrendersi alla Nazionale del Bel Paese è Singapore.

A fare da viatico alla bella vittoria degli azzurri, è ancora una volta una buonissima prestazione difensiva, dato che l’innings d’attacco degli asiatici si conclude in anticipo, con i 10 wickets che cadono dopo 41.0 overs e Singapore che si attesta a 170 runs.

Gli azzurri, nell’innings d’attacco, iniziano bene e riescono a scardinare la difesa asiatica, ottenendo 175 runs in 30.4 overs, vincendo per 6 wickets. Nell’altra sfida del Girone B i padroni di casa di Hong Kong Cina tengono il passo degli azzurri in classifica, superando il Bahrein per 187/1 (34.5)-182 (49.4), imponendosi per 9 wickets.

Al momento, a parità di punti a quota 11, l’Italia è prima in graduatoria per il miglior Net Run Rate nei confronti di Uganda ed Hong Kong Cina, ma gli africani hanno disputato una partita in meno. Mercoledì 12 lo scontro diretto tra Italia ed Uganda definirà meglio le gerarchie del raggruppamento.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Risultati

Hong Kong Cina-Singapore 175/3 (36.4)-171 (46.3) Hong Kong Cina vince per 7 wickets

Italia-Tanzania 95/2 (13.5)-94 (25.5) L’Italia vince per 8 wickets

Uganda-Bahrein 249/9 (50.0)-197 (44.1) L’Uganda vince per 52 runs

Italia-Singapore 175/4 (30.4)-170 (41.0) L’Italia vince per 6 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 187/1 (34.5)-182 (49.4) Hong Kong Cina vince per 9 wickets

Classifica

1 Italia 11 (Net Run Rate: +2.630)

1 Uganda* 11 (NRR: +2.496)

3 Hong Kong Cina 11 (NRR: +0.253)

4 Bahrein 5 (NRR: -0.603)

5 Singapore 1 (NRR: -2.167)

6 Tanzania* 1 (NRR: -2.726)

* = una partita in meno