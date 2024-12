Cricket femminile, l’Italia chiude al quinto posto gli Europei T10 di Malaga

L’Italia chiude al quinto posto gli Europei 2024 di cricket femminile T10 (format non olimpico): al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le azzurre nella quinta ed ultima giornata del round robin vengono sconfitte sia da Inghilterra XI che da Scozia XI.

Nella prima sfida l’Italia cede abbastanza nettamente ad Inghilterra XI, che porta a casa il successo per 55 runs con lo score di 116/4 (10.0)-61/6 (10.0), mentre nell’ultimo impegno della manifestazione le azzurre vengono superate di misura da Scozia XI per 4 runs con il punteggio di 97/5 (10.0)-93/5 (10.0).

Negli altri incontri odierni, infine, Irlanda XI supera a sorpresa Paesi Bassi XI con lo score di 79/3 (8.5)-78 (10.0), imponendosi per 7 wickets, mentre viene sospeso e non concluso il match tra Inghilterra XI e Paesi Bassi XI. L’Italia chiude così la manifestazione continentale al quinto posto.

Domani le prime quattro classificate, invece, giocheranno per il titolo: nell’Eliminator si affronteranno Scozia XI ed Irlanda XI, e la vincente accederà al Qualifier, dove sfiderà Paesi Bassi XI. Chi la spunterà staccherà il biglietto per la Finale, alla quale sono già approdate le campionesse in carica di Inghilterra XI.

EUROPEI CRICKET FEMMINILE T10 2024

Risultati

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI 97/3 (7.2)-96/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 7 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 56/8 (10.0)-60/2 (3.5) Irlanda XI vince per 8 wickets

Italia-Paesi Bassi XI 91/7 (10.0)-113/8 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 22 runs

Inghilterra XI-Scozia XI 77/7 (10.0)-61/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 16 runs

Irlanda XI-Italia 85/8 (10.0)-88/2 (6.4) L’Italia vince per 8 wickets

Paesi Bassi XI-Scozia XI 89/3 (10.0)-85/5 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 114/4 (10.0)-95 (9.1) Inghilterra XI vince per 19 runs

Italia-Scozia XI 71 (8.5)-71/7 (10.0) Scozia XI vince alla Golden Ball

Scozia XI-Inghilterra XI 127/3 (9.3)-126/4 (10.0) Scozia XI vince per 7 wickets

Irlanda XI-Paesi Bassi XI 87/7 (10.0)-124/3 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 37 runs

Inghilterra XI-Italia 65/0 (4.4)-64/6 (10.0) Inghilterra XI vince per 10 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 70/6 (10.0)-57 (10.0) Scozia XI vince per 13 runs

Paesi Bassi XI-Italia 109/6 (10.0)-95/6 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 14 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 123/6 (10.0)-105/5 (10.0) Inghilterra XI vince per 18 runs

Scozia XI-Paesi Bassi XI 124/6 (9.2)-123/3 (10.0) Scozia XI vince per 4 wickets

Italia-Irlanda XI 54/7 (10.0)-131/2 (10.0) Irlanda XI vince per 77 runs

Inghilterra XI-Italia 116/4 (10.0)-61/6 (10.0) Inghilterra XI vince per 55 runs

Paesi Bassi XI-Irlanda XI 78 (10.0)-79/3 (8.5) Irlanda XI vince per 7 wickets

Italia-Scozia XI 93/5 (10.0)-97/5 (10.0) Scozia XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI match sospeso e non concluso

Classifica

Inghilterra XI 23

Paesi Bassi XI 17 (Net Run Rate +0.411)

Scozia XI 17 (Net Run Rate -0.661)

Irlanda XI 15

Italia 8

Programma ultima giornata

Eliminator

Scozia XI-Irlanda XI

Qualifier

Paesi Bassi XI-vincente Eliminator

Finale

Inghilterra XI-vincente Qualifier