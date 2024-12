Cricket femminile, Inghilterra XI difende il titolo agli Europei T10 di Malaga

Inghilterra XI difende il titolo agli Europei 2024 di cricket femminile T10 (format non olimpico): al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le inglesi nell’ultimo atto della competizione superano Paesi Bassi XI, mentre il terzo posto va ad Irlanda XI, che cede il passo alle neerlandesi dopo aver battuto Scozia XI, quarta.

Nell’Eliminator, infatti, Scozia XI cede il passo ad Irlanda XI, vittoriosa per 60/3 (5.0)-56/6 (10.0), che si impone per 7 wickets e relega le scozzesi ai piedi del podio. Nel Qualifier, però, Paesi Bassi XI pone fine al sogno delle irlandesi, che salgono sul gradino più basso del podio, battute per 83/3 (7.3)-80/4 (10.0), per 7 wickets.

Nella Finale, però, le campionesse in carica di Inghilterra XI confermano il titolo continentale superando le neerlandesi con il punteggio di 89/2 (7.5)-87/5 (10.0), portando a casa il successo per 8 wickets. Va ricordato che l’Italia aveva chiuso al quinto posto il round robin, mancando l’accesso alla fase finale odierna.

EUROPEI CRICKET FEMMINILE T10 2024

Risultati round robin

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI 97/3 (7.2)-96/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 7 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 56/8 (10.0)-60/2 (3.5) Irlanda XI vince per 8 wickets

Italia-Paesi Bassi XI 91/7 (10.0)-113/8 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 22 runs

Inghilterra XI-Scozia XI 77/7 (10.0)-61/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 16 runs

Irlanda XI-Italia 85/8 (10.0)-88/2 (6.4) L’Italia vince per 8 wickets

Paesi Bassi XI-Scozia XI 89/3 (10.0)-85/5 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 114/4 (10.0)-95 (9.1) Inghilterra XI vince per 19 runs

Italia-Scozia XI 71 (8.5)-71/7 (10.0) Scozia XI vince alla Golden Ball

Scozia XI-Inghilterra XI 127/3 (9.3)-126/4 (10.0) Scozia XI vince per 7 wickets

Irlanda XI-Paesi Bassi XI 87/7 (10.0)-124/3 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 37 runs

Inghilterra XI-Italia 65/0 (4.4)-64/6 (10.0) Inghilterra XI vince per 10 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 70/6 (10.0)-57 (10.0) Scozia XI vince per 13 runs

Paesi Bassi XI-Italia 109/6 (10.0)-95/6 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 14 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 123/6 (10.0)-105/5 (10.0) Inghilterra XI vince per 18 runs

Scozia XI-Paesi Bassi XI 124/6 (9.2)-123/3 (10.0) Scozia XI vince per 4 wickets

Italia-Irlanda XI 54/7 (10.0)-131/2 (10.0) Irlanda XI vince per 77 runs

Inghilterra XI-Italia 116/4 (10.0)-61/6 (10.0) Inghilterra XI vince per 55 runs

Paesi Bassi XI-Irlanda XI 78 (10.0)-79/3 (8.5) Irlanda XI vince per 7 wickets

Italia-Scozia XI 93/5 (10.0)-97/5 (10.0) Scozia XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI match sospeso e non concluso

Classifica round robin

Inghilterra XI 23

Paesi Bassi XI 17 (Net Run Rate +0.411)

Scozia XI 17 (Net Run Rate -0.661)

Irlanda XI 15

Italia 8

Risultati fase finale

Eliminator

Scozia XI-Irlanda XI 56/6 (10.0)-60/3 (5.0) Irlanda XI vince per 7 wickets

Qualifier

Paesi Bassi XI-Irlanda XI 83/3 (7.3)-80/4 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 7 wickets

Finale

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI 89/2 (7.5)-87/5 (10.0) Inghilterra XI vince per 8 wickets