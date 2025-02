Cricket, l’Italia supera agevolmente la Tanzania nel match di Challenge League

Ricomincia con una vittoria il cammino dell’Italia del cricket nella ICC Challenge League, step di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: ad Hong Kong, nel match d’esordio del secondo girone, gli azzurri superano agevolmente la Tanzania.

L’Italia limita al meglio l’innings d’attacco degli africani, che viene praticamente dimezzato, con i 10 wickets che cadono dopo 25.5 overs, fermando la Tanzania a 94 runs. Gli azzurri completano l’opera rapidamente, trovando le 95 runs necessarie al successo in appena 13.5 overs, vincendo per 8 wickets. Tra le fila dell’Italia, inoltre, Grant Stewart riceve il riconoscimento di player of the match.

Negli altri incontri del Girone B i padroni di casa di Hong Kong Cina superano Singapore per 175/3 (36.4)-171 (46.3), imponendosi per 7 wickets e restando appaiati agli azzurri in classifica, mentre l’Uganda difende la vetta della graduatoria battendo il Bahrein per 249/9 (50.0)-197 (44.1), centrando il successo per 52 runs.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Risultati

Hong Kong Cina-Singapore 175/3 (36.4)-171 (46.3) Hong Kong Cina vince per 7 wickets

Italia-Tanzania 95/2 (13.5)-94 (25.5) L’Italia vince per 8 wickets

Uganda-Bahrein 249/9 (50.0)-197 (44.1) L’Uganda vince per 52 runs

Classifica

1 Uganda 11 (Net Run Rate: +2.496)

2 Italia 9 (NRR: +2.693)

3 Hong Kong Cina 9 (NRR: -0.076)

4 Bahrein 5 (NRR: -0.439)

5 Singapore 1 (NRR: -2.137)

6 Tanzania 1 (NRR: -2.726)