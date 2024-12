Cricket, nasce la European Association: Fabio Marabini sarà il primo vicepresidente

A Colombo (Sri Lanka), nel corso della conferenza mondiale ICC, la Federazione Internazionale del cricket, è stata annunciata la nascita dell’ECA, acronimo di European Cricket Association, poi presentata in via ufficiale a Parigi, in Francia.

Si tratta di un nuovo organismo del cricket europeo, un progetto sviluppato dalle sei Nazioni fondatrici, ovvero Francia, Italia, Jersey, Malta, Austria e Romania. Gabriel Marin (Romania) è stato eletto presidente, mentre Fabio Marabini, presidente della Federazione Italiana, è stato scelto come primo vicepresidente.

Il resto del direttivo, che rappresenta tutti i Paesi fondatori, conta altri tre vicepresidenti, ovvero Indika Perera (Malta), Sarah Gomersall (Jersey) e Gurumurthy Palani (Francia), ed infine Bilal Zal Mai (Austria), che farà parte del Comitato Esecutivo.

Il primo vicepresidente, Fabio Marabini, ha dichiarato al sito federale: “L’European Cricket Association rappresenta una grande opportunità per sviluppare il cricket, partendo dalle attività di base fino ad arrivare a importanti opportunità commerciali“.

In conclusione: “Questa organizzazione non solo promuoverà il gioco, ma consentirà anche di affrontare insieme sfide comuni e di trovare risorse per risolverle. Il nostro obiettivo è consolidare e far crescere il cricket europeo, creando opportunità e risorse per ogni Nazione“.