Cricket, l’Italia batte Hong Kong in Challenge League e torna in scia all’Uganda

Si conclude ad Hong Kong il secondo raggruppamento dei tre previsti della ICC Challenge League, tappa di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027 di cricket: l’Italia conferma il secondo posto nel Girone B alle spalle dell’Uganda battendo nello scontro diretto i padroni di casa di Hong Kong Cina, imponendosi per 7 wickets, con lo score di 147/3 (23.2)-146 (36.0).

Nell’incontro in cui Wayne Madsen viene nominato player of the match, gli azzurri iniziano con una bella prova in difesa, dato che i 10 wickets cadono dopo 36.0 overs ed Hong Kong si attesta a quota 146 runs. La conclusione del match arriva dopo neppure metà dell’innings d’attacco dell’Italia, dato che le 147 runs necessarie per la vittoria arrivano dopo 23.2 overs e gli azzurri si impongono per 7 wickets.

Al termine della seconda delle tre tappe previste, con 5 match da disputare e 10 punti a disposizione, diventa in pratica un affare a due il passaggio del turno: l’Uganda resiste al comando a quota 18, davanti all’Italia, seconda con 16. Appare ormai tagliata fuori Hong Kong Cina, terza a quota 12, mentre soltanto l’aritmetica tiene ancora in corsa il Bahrein, quarto a quota 9.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Risultati

Hong Kong Cina-Singapore 175/3 (36.4)-171 (46.3) Hong Kong Cina vince per 7 wickets

Uganda-Bahrein 249/9 (50.0)-197 (44.1) L’Uganda vince per 52 runs

Italia-Tanzania 95/2 (13.5)-94 (25.5) L’Italia vince per 8 wickets

Italia-Singapore 175/4 (30.4)-170 (41.0) L’Italia vince per 6 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 187/1 (34.5)-182 (49.4) Hong Kong Cina vince per 9 wickets

Bahrein-Tanzania 140/4 (34.1)-139 (41.2) Il Bahrein vince per 6 wickets

Singapore-Uganda 243/9 (50.0)-245/2 (40.4) L’Uganda vince per 8 wickets

Hong Kong Cina-Tanzania match cancellato

Uganda-Italia match cancellato

Bahrein-Singapore 123/2 (24.4)-117 (33.4) Il Bahrein vince per 8 wickets

Hong Kong Cina-Uganda 200 (46.3)-276 (49.5) L’Uganda vince per 76 runs

Tanzania-Uganda 89 (29.1)-148 (41.1) L’Uganda vince per 59 runs

Italia-Bahrein 132/4 (18.1)-130 (43.2) L’Italia vince per 6 wickets

Hong Kong Cina-Italia 146 (36.0)-147/3 (23.2) L’Italia vince per 7 wickets

Classifica

1 Uganda 18 (Net Run Rate: +2.005)

2 Italia 16 (NRR: +2.914)

3 Hong Kong Cina 12 (NRR: -0.436)

4 Bahrein 9 (NRR: -0.325)

5 Tanzania 2 (NRR: -2.180)

6 Singapore 1 (NRR: -2.140)