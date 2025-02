Cricket, il match della Challenge League tra Italia ed Uganda viene cancellato a causa della pioggia

La pioggia diventa protagonista ad Hong Kong, sede della seconda tappa del Gruppo B della ICC Challenge League 2023-2026, step di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: viene cancellato il match tra Italia ed Uganda, con le due squadre che, senza scendere in campo, acquisiscono un punto a testa in classifica.

Impossibile scendere in campo sia al Kowloon Cricket Club di Kowloon, dove avrebbero dovuto giocare gli azzurri e gli africani, sia al Tin Kwong Road Recreation Ground, dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro tra i padroni di Hong Kong Cina e la Tanzania, sfida che a sua volta subisce la cancellazione per il maltempo.

In virtù degli eventi odierni, Italia ed Hong Kong Cina restano appaiate, in attesa dello scontro diretto di domenica, a quota 12 (ma gli azzurri hanno un miglior Net Run Rate), alle spalle dell’Uganda, in testa alla classifica con 14 punti. Quarto il Bahrein a quota 7, seguono Tanzania a 2 e Singapore ad 1.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Risultati

Hong Kong Cina-Singapore 175/3 (36.4)-171 (46.3) Hong Kong Cina vince per 7 wickets

Italia-Tanzania 95/2 (13.5)-94 (25.5) L’Italia vince per 8 wickets

Uganda-Bahrein 249/9 (50.0)-197 (44.1) L’Uganda vince per 52 runs

Italia-Singapore 175/4 (30.4)-170 (41.0) L’Italia vince per 6 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 187/1 (34.5)-182 (49.4) Hong Kong Cina vince per 9 wickets

Bahrein-Tanzania 140/4 (34.1)-139 (41.2) Il Bahrein vince per 6 wickets

Singapore-Uganda 243/9 (50.0)-245/2 (40.4) L’Uganda vince per 8 wickets

Hong Kong Cina-Tanzania match cancellato

Uganda-Italia match cancellato

Classifica

1 Uganda 14 (Net Run Rate: +2.267)

2 Italia 12 (NRR: +2.630)

3 Hong Kong Cina 12 (NRR: +0.253)

4 Bahrein 7 (NRR: -0.330)

5 Tanzania 2 (NRR: -2.486)

6 Singapore 1 (NRR: -2.057)