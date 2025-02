Come cambia il montepremi di Jannik Sinner con la squalifica? Le cifre dei tornei saltati e il guadagno in carriera

Jannik Sinner ha guadagnato 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,12 milioni di euro) con il trionfo agli Australian Open e quell’assegno rimarrà l’unico intascato per meriti sportivi in questa stagione almeno fino a metà maggio, ovvero quando percepirà l’emolumento previsto per il risultato che otterrà agli Internazionali d’Italia, torneo in cui tornerà in scena dopo aver scontato i tre mesi di squalifica, frutto dell’accordo con la WADA raggiunto nella mattinata odierna.

Il numero 1 del mondo non giocherà cinque tornei che aveva già da tempo inserito nella sua programmazione: l’ATP 500 di Doha e i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. L’assenza avrà inevitabilmente delle ripercussioni sul palmares dell’azzurro, ma anche sul suo ranking ATP (l’auspicio è che Alcaraz e Zverev non operino il sorpasso durante la sua assenza e che si presenti a Roma ancora da numero 1 della graduatoria) e anche sugli introiti per prestazioni agonistiche.

I tre mesi di stop gli impediranno di guadagnare soldi sul campo e i tornei a cui avrebbe dovuto prendere parte hanno un montepremi complessivo di circa 4,5 milioni di euro. (basandosi sulle cifre previste nel 2024, ma potrebbero esserci degli aumenti nei tabellari riguardanti il 2025 che verranno comunicati nelle prossime settimane). La cifra è indubbiamente ragguardevole e inciderà per Jannik Sinner, che in tutta la sua carriera è già guadagnato 39,4 milioni di dollari soltanto grazie alle prestazioni fornite nei tornei. A queste cifre vanno sempre aggiunte quelle garantite dai vari sponsor.

MONTEPREMI TORNEI DOVE AVREBBE GIOCATO SINNER

ATP 500 Doha: 516.165 dollari al vincitore (ufficiale per il 2025)

Masters 1000 Indian Wells: 1,1 milioni di dollari al vincitore (riferito al 2024, possibili variazioni)

Masters 1000 Miami: 1,1 milioni di dollari al vincitore (riferito al 2024, possibili variazioni)

Masters 1000 Montecarlo: 919.075 euro al vincitore (riferito al 2024, possibili variazioni)

Masters 1000 Madrid: 963.225 euro (riferito al 2024, possibili variazioni)