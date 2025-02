Combinata nordica femminile, Armbruster sfrutta la squalifica di Hagen e trova la prima vittoria della carriera a Seefeld

Nathalie Armbruster coglie la palla al balzo e sfrutta nel migliore dei modi il passaggio a vuoto della dominatrice Ida Marie Hagen (squalificata stamattina nel segmento di salto), imponendosi nell’Individual Compact di Seefeld e conquistando la tanto agognata prima vittoria individuale della carriera nella Coppa del Mondo di combinata nordica.

Una grande soddisfazione per la giovane tedesca classe 2006, che sale finalmente sul gradino più alto del podio dopo aver collezionato la bellezza di cinque secondi e nove terzi posti tra il 2 dicembre 2022 ed il 31 gennaio 2025. Armbruster, in questo biennio, ha dovuto fare i conti con due dominatrici assolute come Westvold Hansen e Hagen che hanno concesso le briciole al resto del mondo.

Alla fine la vittoria è arrivata sulle nevi austriache in occasione del secondo atto del Triple di Seefeld, vincendo il segmento di salto su trampolino piccolo e poi stampando il miglior tempo nella 5 km di fondo. Armbruster ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 37″ sulla norvegese Gyda Westvold Hansen e 41″ sulla giapponese Haruka Kasai.

Ai piedi del podio in quarta piazza a 52″ dalla vetta l’altra nipponica Yuka Kasai, che ha preceduto la statunitense Alexa Brabec, la francese Lena Brocard, la tedesca Jenny Nowak, la giovane giapponese Yuzuki Kainuma, la finlandese Minja Korhonen e la teutonica Cindy Haasch. Si interrompe dunque l’imbattibilità stagionale di Hagen, dopo aver primeggiato nelle prime sette competizioni dell’inverno.