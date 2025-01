Combinata nordica, Riiber annuncia il ritiro a fine stagione: ha il morbo di Crohn

Un altro fuoriclasse norvegese annuncia il ritiro dal professionismo. Dopo Johannes Boe dal biathlon, oggi è stata la volta di Jarl Magnus Riiber dalla combinata nordica. Il classe 1997 è stato il dominatore assoluto del suo sport negli ultimi anni e smetterà di gareggiare al termine della stagione 2024-2025.

La rivelazione da parte di Riiber è arrivata durante una conferenza stampa di stamattina: il norvegese deve convivere con il morbo di Crohn, infiammazione cronica dell’intestino, una malattia che gli è stata diagnosticata nell’autunno scorso: “Una patologia con la quale dovrò convivere per il resto della mia vita” – ha detto il fuoriclasse di Oslo.

“Non sono riuscito a capire la portata della malattia, almeno inizialmente – le parole di Riiber davanti ai giornalisti prima della tappa di Coppa del Mondo a Seefeld – e non riesco a provare la stessa gioia anche quando vinco. La decisione di ritirarmi è stata presa anche perché voglio lasciare all’apice della carriera“.

Il norvegese in carriera ha vinto cinque Coppe del Mondo e otto ori mondiali e proverà a chiudere questo 2024-25 con altri successi. Prima ci saranno i Mondiali in casa in programma a Trondheim dal 26 febbraio al 9 marzo prossimi, poi è il favorito a vincere ancora la Coppa del Mondo, in cui per ora ha 72 punti di vantaggio sul tedesco Vinzenz Geiger.