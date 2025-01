Combinata nordica, Riiber domina la mass start di Seefeld con la gara perfetta! 22° Kostner

Pochi giorni dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione per motivi di salute (ha il morbo di Crohn), Jarl Magnus Riiber tira fuori dal cilindro una prestazione straordinaria e domina il primo atto del XII Triple di Seefeld, valevole come quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica.

Il fuoriclasse norvegese interrompe così una sequenza negativa di tre competizioni consecutive senza successi e agguanta la quarta affermazione dell’inverno, raggiungendo quota 77 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore. Riiber si è reso protagonista della gara perfetta nella mass start odierna sulle nevi tirolesi, vincendo il segmento di fondo (partenza in linea sulla distanza di 10 chilometri) e a seguire firmando il miglior punteggio nel segmento di salto.

Il detentore della Sfera di Cristallo ha dettato legge sul trampolino piccolo di Seefeld, infliggendo distacchi abissali alla concorrenza dopo essersi imposto in volata nella prova sugli sci stretti. Riiber a conti fatti ha trionfato con un vantaggio di 8 punti sul padrone di casa austriaco Johannes Lamparter (da 9° a 2° grazie ad un ottimo salto) e 8.2 punti sull’altro norvegese Jens Luraas Oftebro.

Quarta piazza a 12.1 punti dalla vetta per il finlandese Ilkka Herola, che ha preceduto il tedesco Julian Schmid, l’austriaco Stefan Rettenegger ed il teutonico Vinzenz Geiger. Da registrare il notevole recupero del beniamino locale Franz-Josef Rehrl, 8° guadagnando nove piazze sul trampolino. Buona gara tutto sommato per l’Italia, in un format che non esalta le caratteristiche degli azzurri di punta: 22° Aaron Kostner (13° nel segmento di fondo), 39° Raffaele Buzzi e 40° Alessandro Pittin.