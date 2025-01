Combinata nordica femminile, Hagen vince la mass start di Seefeld e conserva l’imbattibilità stagionale

Ida Marie Hagen non si ferma più e vince anche il primo atto del Triple di Seefeld (in Austria), valevole come quarta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di combinata nordica. La fenomenale norvegese conserva dunque l’imbattibilità stagionale, conquistando il settimo successo su altrettante gare disputate e raggiungendo quota 11 vittorie individuali consecutive nel circuito maggiore (sono 16 nel complesso in carriera).

Un ruolino di marcia impressionante da parte della 24enne scandinava, detentrice della Sfera di Cristallo e leader incontrastata della classifica generale di Coppa del Mondo, che si è imposta oggi sulle nevi tirolesi in una mass start con segmento di fondo sulla distanza di 5 chilometri e a seguire un segmento di salto su trampolino piccolo.

Hagen, dopo aver fatto valere la sua superiorità sugli sci stretti vincendo in solitaria la prova di fondo con partenza in linea, si è poi difesa alla grande sul Normal Hill di Seefeld conservando un margine di 4.3 punti sulla connazionale Gyda Westvold Hansen (quarta a metà gara) e di 5.5 punti sulla giovane tedesca classe 2006 Nathalie Armbruster.

Ai piedi del podio in quarta posizione la giapponese Yuna Kasai subito davanti alla francese Lena Brocard, entrambe capaci di guadagnare quattro posizioni nel segmento di salto. Da segnalare le ottime rimonte della padrona di casa austriaca Claudia Purker, da 19ma a settima, e della 17enne norvegese Ingrid Laate, da 20ma a nona con il miglior punteggio assoluto della serie.