Combinata nordica, Korhonen batte Hagen in volata a Lahti e si prende la prima vittoria in Coppa del Mondo

Minja Korhonen fa il colpaccio e vince la Gundersen individuale di Lahti in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Primo successo in carriera nel circuito maggiore per la giovane finlandese, che si è esaltata sulle nevi di casa battendo in volata la dominatrice della disciplina Ida Marie Hagen al termine del segmento di fondo sulla distanza dei 5 km.

Korhonen, seconda dopo il salto sul trampolino piccolo con un distacco di soli 6″ dalla statunitense Alexa Brabec e soprattutto un vantaggio di 50″ su Hagen, ha avuto il merito di leggere alla perfezione la gara di fondo risparmiando energie preziose nel primo giro (riportandosi progressivamente su Brabec) per poi dare tutto negli ultimi due chilometri dopo il ricongiungimento della formidabile fondista norvegese.

Hagen, vincitrice della Sfera di Cristallo con due tappe d’anticipo grazie ad un ruolino di marcia eccezionale, ha provato a fare selezione nelle battute conclusive staccando però solamente Brabec (terzo al traguardo con un gap di 18″) e avendo la peggio nella volata finale per il successo con la diciottenne finnica, che ha festeggiato così la sua prima affermazione della carriera in Coppa del Mondo al nono piazzamento sul podio.