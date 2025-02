Ciclismo su pista, Bianchi si gioca l’oro nel km da fermo agli Europei! Quartetto donne in finale, uomini per il bronzo

Inizia da un intenso pomeriggio di turni di qualificazione la seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista, rassegna che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. L’Italia parte a spron battuto guadagnando la finale per la medaglia d’oro nell’inseguimento donne e la finale per il bronzo con l’inseguimento uomini. Vola Matteo Bianchi che nel chilometro da fermo fissa il miglior tempo delle qualificazioni.

Nell’inseguimento femminile a squadre regala spettacolo l’Italia che supera nettamente la Gran Bretagna e guadagna la finale contro la Polonia. Il quartetto formato da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini sorpassa le avversarie subito dopo la metà gara e, con una seconda parte in prepotente crescendo, le distanzia di oltre due secondi, imponendosi con il tempo di 4’13″11. La Germania batte la Svizzera e guadagna così l’accesso alla finalissima contro il quartetto italiano, ad affrontarsi per la medaglia di bronzo saranno invece Francia e Gran Bretagna. Va detto che le teutoniche hanno registrato un crono superiore rispetto alle azzurre (4’15″515): la sensazione è che non abbiano spinto al massimo al cospetto di una Svizzera modesta.

Nell’inseguimento maschile a squadre l’Italia compie un autentico capolavoro perché, pur perdendo nella sua batteria contro la quotata Danimarca, non molla la presa e chiude con il quarto tempo (3’54″022), guadagnando così l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo contro la Svizzera. Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli e Francesco Lamon conquistano così l’opportunità di poter competere per il gradino più basso del podio: non male per un quartetto fortemente rinnovato. I danesi sfideranno da favoriti la Gran Bretagna per la medaglia d’oro.

Nel chilometro da fermo l’italiano Matteo Bianchi guadagna il centro della scena fermando il cronometro sul tempo di 59.915” ed è l’unico a girare sotto il minuto. L’azzurro precede il tedesco Maximilian Dornbach e il ceco David Peterka. Chiude invece al settimo posto Stefano Minuta con il tempo di 1’01.618”. Bianchi, dunque, in serata si giocherà il bersaglio grosso.

Ad aprire le gare odierne sono le qualificazioni dello sprint individuale. Il miglior tempo lo fissa l’inglese Lauren Bell davanti all’olandese Hetty van de Wouw e alla connazionale Rhian Edmunds. L’azzurra Miriam Vece chiude con il settimo tempo e stacca così il pass diretto per la fase successiva mentre Matilde Cenci, autrice del ventesimo tempo, deve passare dai sedicesimi contro Alla Biletska, heat nella quale l’ucraina prevale per 0.156 con il tempo di 11.706. Miriam Vece è invece tornata in gara nella settima heat degli ottavi contro la tedesca Clara Schneider. Continua la splendida corsa dell’azzurra che riesce a superare la teutonica e ottenere il pass per i quarti di finale.